Roeselaarse zomersolden kennen moeizame opener: “We kunnen dit niet eens een start noemen” Charlotte Degezelle

02 augustus 2020

15u05 0 Roeselare De zomersolden hebben hun start gemist in Roeselare. Zaterdagochtend was er heel weinig volk in de winkelstraten, in de namiddag kwamen er iets meer shoppers opdagen, maar druk werd het nooit. En op zondag bleven heel wat winkels gewoon dicht. De meeste handelaars, die het door de coronacrisis al niet onder de markt hebben, zetten vraagtekens bij de toekomst.

Doordat de koopjesperiode een maand uitgesteld werd door de coronacrisis, was het sowieso anders dan anders. Maar de tweede golf van coronabesmettingen en de bijhorende strenge maatregelen bij het winkelen, gaande van het dragen van een mondmasker tot alleen shoppen en maximaal 30 minuten per winkel spenderen, brachten bovenal een heel matige opkomst en bijhorende verkoop met zich mee.

Geert Verlinde, zaakvoerder van modezaken Quasimodo in de Noordstraat en Scotch en Soda in de Ooststraat, windt er geen doekjes om. “Het is de eerste dag van de solden en we staan hier in een lege winkel”, zegt hij.

Ik heb nog een stock liggen waarmee ik twee seizoenen de winkel kan openhouden, zonder dat ik ook maar iets moet aankopen Geert Verlinde, modezaken Quasimodo en Scotch en Soda

“Wie komt, koopt. Dat is het positieve. Maar we zien amper 10 procent van het normale aantal shoppers op een eerste soldendag. Toen we na de verplichte sluiting de deuren opnieuw mochten openen, draaiden we om en bij de 70 procent van onze normale omzet. Maar sinds de coronacijfers opnieuw stijgen, zien we de shoppers wegsmelten. Het is een ramp en ik durf eerlijk gezegd niet garanderen dat we dit zullen overleven. Ik heb nog een stock liggen waarmee ik twee seizoenen de winkel kan openhouden, zonder dat ik ook maar iets moet aankopen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik had echt gevreesd voor de solden, zeker toen ik deze week de passage in de straat zag afnemen.”

Ook bij schoenenwinkel Scarpetta in de Ooststraat zijn ze allesbehalve enthousiast over de start van de solden. “We kunnen dit niet eens een start noemen”, oordeelt zaakvoerster Geneviève Govaere. “Zaterdagvoormiddag was er amper volk in de winkelstraten. ’s Middags was het gelukkig iets beter. Wie komt, koopt effectief en bovendien heel snel. Ze hebben dan ook maar 30 minuten tijd. Maar ik heb nog een enorme stock en zal zeker niet snel uitverkocht raken. Nochtans waren we al bij al goed gestart net na de verplichte sluiting. Maar toen startten veel zaken met koppelverkoop, vervolgens kwam de verplichting om een mondmasker te dragen en nu moet je ook nog in je eentje shoppen. Bij elke nieuwe maatregelen zagen wij de Ooststraat verder leeglopen.”

“Veel collega’s proberen klanten te lokken door onmiddellijk met heel grote kortingen te strooien. Ik denk evenwel bewust op lange termijn. Als we nu alles direct aan de helft van de prijs verkopen, creëert dat verwachtingen voor de toekomst. Ik doe graag nogmaals een oproep om lokaal te shoppen.”

Die oproep hebben Ivan Lameire en Linda Bergeman alvast goed begrepen. “Wij doen helemaal niet mee aan dat online shoppen. We steunen veel liever de handelaars in onze eigen stad en bovendien willen we wat we kopen met onze eigen ogen zien en voelen”, zeggen ze. “Maar massaal solden jagen zoals andere jaren zit er niet in. Het is gewoon niet aangenaam. Zeker niet met dat mondmasker aan.”

Toch was niet alles kommer en kwel. Positief is alvast dat de shoppers zich goed aan de maatregelen hielden en dat de situatie in de centrumstraten altijd veilig was. En ook enkele handelaars noemen het eerste soldenweekend wel degelijk positief. “Ik moet bekennen dat ik al sinds de lockdown heel goed werk, maar dan wel via de webshop”, zegt Hanne Pinoy van boetiek Amorie in de Vlamingstraat. “Ook nu ervaar ik dat de klanten veelal goed voorbereid zijn. Ze informeerden zich online en weten exact welk kleedje of truitje ze willen. Vervolgens komen ze naar de winkel om te passen en te kopen. Anderen bestellen direct online en halen hun aankopen enkel nog op. De 30 minuten die ze hebben, spenderen ze zeker heel nuttig.”