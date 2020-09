Roeselaarse politie vindt albinoslang op straat Valentijn Dumoulein

06 september 2020

17u19 10 Roeselare De politie van de zone RIHO heeft een albinohaakneusslang op straat gevonden. Ze konden het dier vangen en overbrengen naar opvangcentrum SOS Reptiel in Ichtegem.

“Het gaat om een ongevaarlijke haakneusslang”, vertelt bezieler Mario Goes van SOS Reptiel. “De politie vertelde mij dat het om een gouden slang ging, maar eigenlijk is het een albino, wat zijn gele kleur verklaart. Het dier kan met zijn achtertanden wel degelijk gif spuiten, maar dat komt pas vrij wanneer de kiezen van de slang achterin de bek een prooi doorprikken. Als mens moet je dus al de helft van je vinger laten inslikken voor je gebeten kan worden”, zegt Mario. “Veel hobbyisten houden deze soort, maar toch is het de eerste keer dat we er eentje binnen krijgen. Ze lijkt in goede gezondheid, maar maandag komt een dierenarts alles toch eens checken. Ze moet sowieso nog vier weken in quarantaine blijven en als er niemand haar zoekt gaat ze op termijn ter adoptie gesteld worden.”

Over hoe de slang op straat belandde is er nog geen duidelijkheid. “Ze kan ontsnapt zijn, maar dan is het gek dat de eigenaar nog geen alarm heeft geslagen”, zegt Mario. “Ze kan bijvoorbeeld ook gedumpt zijn door iemand die ze liever kwijt is.”