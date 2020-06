Roeselaarse Persprijs voor dokter Ingel Demedts en de integrale Roeselaarse zorgsector Charlotte Degezelle

26 juni 2020

Voor het 14e jaar op rij reikte Perskring Roeselare aan de vooravond van de Batjes hun Persprijs uit. Dit traditioneel aan een stadsgenoot die zich het afgelopen jaar op een verdienstelijke manier in de kijker wist te werken. In tijden van corona ging de prijs, waarvoor zowel het brede publiek als de lokale pers zelf hun stem kon uitbrengen, niet onverwachts naar dokter Ingel Demedts, longarts in AZ Delta. De Perskring nomineerde de arts als symboolfiguur voor heel de Roeselaarse zorgsector, van artsen over thuisverpleegkundigen tot de verzorgenden in de woonzorgcentra, die zich de voorbije maanden dag na dag uit de naad werkte in de strijd tegen het coronavirus. Demedts haalde het van Hans Kluge, Europees directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie, en prima ballerina Sofie Vervaecke. Hij ging naar huis met een foto van de Spelende Kinderen op het Stationsplein genomen in tijden van corona door Donald Deblaere. De Perskring koos ervoor om de uitreiking, een lighteditie omwille van de coronamaatregelen, ook net op die plek te organiseren.