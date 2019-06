Roeselaarse persprijs voor ‘Altijd ergens Oorlog’ Sam Vanacker

15 juni 2019

11u17 0 Roeselare Auteur Rino Feys en tekenaar Jimmy Hostens, het duo achter de graphic novel ‘Altijd ergens oorlog’, hebben de dertiende Roeselaarse Persprijs gewonnen.

‘Altijd ergens oorlog’ is uitgegeven bij uitgeverij Bibliodroom en speelt zich af in Roeselare tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het eerste deel verscheen in 2016, het tweede en laatste deel van de oorlogsstrip ligt sinds oktober 2018 in de rekken. Het eerste deel is inmiddels al aan de derde druk toe. Behalve Feys en Hostens waren ook auteur en kinderrechtencommissaris ad interim Naima Charkaoui en Raf Verbeke, de man achter de Facebookgroep Roeselare Proper, genomineerd. De winnaar werd vrijdagavond bekend gemaakt bij Goddeeris Piping in de Ovenhoek. Vorig jaar was Mister Gay Belgium 2017 Jaimie Deblieck de winnaar van de prijs.