Roeselaarse pent met ‘Als sneeuw voor de dood’ tweede thriller CDR

28 september 2020

19u23 0 Roeselare De tweede thriller van de Roeselaarse Jilly Olivier (30) is een feit. ‘Als sneeuw voor de dood’ rolde vrijdag van de persen en is de opvolger voor ‘Onvoltooid Verleden Tijd’ waarmee Jilly de publieksprijs BoekGoud won in de categorie thriller.

‘Als sneeuw voor de dood’ is uitgegeven door Uitgeverij Boekscout en vertelt het verhaal van Robert die er al jaren van droomt om de Mount Everest te bedwingen. Samen met enkele vrienden besluit hij die droom waar te maken. Wanneer het eindelijk bijna zo ver is, dreigt een stom ongeluk roet in het eten te gooien. Ook de weg naar de top van ’s werelds hoogste berg verloopt niet zonder hindernissen. Niet enkel de natuur is onvoorspelbaar, maar er ontstaat ook wrevel onder de vrienden. En dat op een moment waarop ze elkaar hard nodig hebben om te overleven. Jilly startte haar schrijverscarrière met korte kinderverhaaltjes maar mag zich op vandaag bekroond thrillerauteur noemen. Haar nieuwste boek telt 196 pagina’s en is te koop via www.boekscout.nl of in de boekhandel. Je betaalt er 20,50 euro voor.