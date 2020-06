Roeselaarse ondernemers willen Europa veroveren met doorzichtige mondmaskers: “Zo zie je wel die vriendelijke glimlach van de dame achter de balie of de ober die je bedient” Charlotte Degezelle

05 juni 2020

18u09 0 Roeselare Roeselaarse ondernemers Johan Pillen en Alexander Deceuninck lanceren een nieuwigheid op de Belgische mondmaskermarkt. Net op tijd voor de heropening van de horeca introduceren ze afwasbare, doorzichtige mondmaskers die niet bedampen. Het duo ontdekte die in Japan. Pluspunt is dat het de mimiek van de drager niet verbergt. De mondmaskers zijn tot en met 14 juni exclusief te koop bij AD Delhaize Roeselare en Proxy De Munt, maar er zijn nu al contacten om ze in verschillende Europese landen in de markt te zetten.

Door de coronacrisis zijn mondmaskers niet meer weg te denken uit het straatbeeld. En al zijn ze dan wel veilig, ze zijn vooral ook onpersoonlijk. Ondernemers Johan Pillen, actief in de opslag van gevaarlijke producten, en Alexander Deceuninck, aan de slag in de kunststofbranche, komen nu met een antwoord. “In het begin van de crisis ben ik op vraag van mijn klanten gestart met de productie van handgels”, vertelt Johan. “Ondertussen breng ik onder de naam Remara een hele lijn met desinfecterende producten op de markt. Alexander ontwikkelde dan weer de Sanipaal. Dankzij die contactloze dispenser voor handgel kruisten onze paden.”

Toen het onderwerp mondmaskers aan bod kwam, bleek geen van beiden fan te zijn. “Ze zijn oncomfortabel, onpersoonlijk en verbergen de mimiek van een persoon. Een alternatief in kunststof leek ons ideaal.”

Gastvrij

Het duo sprak hun netwerk binnen de wereld van veiligheidsoplossingen aan en belandde zo bij een transparant mondmasker dat geproduceerd wordt in Japan en op de kin rust. “We waren meteen overtuigd”, zegt Alexander. “De maskers zijn niet alleen doorzichtig, maar ook afwasbaar en dus herbruikbaar en milieuvriendelijk. Bovendien zijn ze behandeld met anti-condens en kun je ze afstellen op maat.”

De eerste lading maskers kwam deze week aan in België. “Perfect op tijd, want we wilden ze kunnen aanbieden aan de horeca, die maandag heropent”, gaat Johan verder. “In een restaurant, café of hotel ontvangen en bediend worden door iemand met een traditioneel mondmasker is niet erg gastvrij. Met onze mondmaskers zie je wel die vriendelijke glimlach van de dame achter de balie of de ober die je bedient. Maar ook in de scholen wordt ons product warm ontvangen. Logopedisten noemen onze maskers ideaal en ook voor bijvoorbeeld uitbaters van een schoonheidssalon of medewerkers in een supermarkt maken de maskers naar de klant toe echt wel het verschil.”

Contacten met buitenland

Nog tot en met 14 juni zijn de transparante mondmaskers exclusief te koop bij AD Delhaize Roeselare en Proxy De Munt. Tien stuks kosten 29,95 euro. “Een bewuste keuze, want zaakvoerder Geert Omez toont zich in deze periode erg dynamisch en doet al wat hij kan voor de veiligheid van zijn klanten”, legt Johan uit. Zo introduceerde Geert als eerste in België een robot die de winkelkarren ontsmet. Zelf is hij ook overtuigd van de transparante mondmaskers. “Ik vind het een fantastisch, toegankelijk concept en moest die gewoon in mijn gamma hebben. Ik ben ervan overtuigd dat mijn medewerkers ook snel voor dit type masker zullen kiezen.”

Half juni arriveert een nieuwe lading maskers in België. “Die willen we dan verder distribueren. Niet alleen in eigen land, maar er zijn ook al contacten met Frankrijk, Nederland en Spanje.”

Meer info op www.remara.be en www.sanipaal.be.