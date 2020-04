Roeselaarse motard is kwaad na welles-nietes omtrent recreatieve motorritjes: “Met halve waarheden zijn we niet gediend!” CDR

28 april 2020

16u49 2 Roeselare Tom Debaere, zaakvoerder van Einser Engine’s Motorstore, leek afgelopen weekend het verschil te maken voor alle motards. Tom Debaere, zaakvoerder van Einser Engine’s Motorstore, leek afgelopen weekend het verschil te maken voor alle motards. Een filmpje waarin hij pleit om opnieuw recreatieve motorritten toe te laten ging viraal, en resulteerde in een reactie van Vlaams minister-president Jan Jambon tijdens het VTM Nieuws. Deze liet verstaan dat de moto vanaf 4 mei opnieuw ingezet zou kunnen worden voor niet-essentiële verplaatsingen. ’s Anderdaags werd Jambon echter teruggefloten door federaal minister François Bellot (MR) die liet weten dat de Nationale Veiligheidsraad nog geen beslissingen had genomen.

Dit welles-nietesverhaal zit Debaere zo hoog dat hij een nieuw filmpje op Faceook gooide. Daarin trekt hij stevig van leer tegen minister Jambon, maar ook tegen de politici in het algemeen. “Met halve waarheden zijn we niet gediend”, foetert hij. “Zijn dit politieke spelletjes? Populisme? Denkt men zo stemmen te halen? Door leugens te vertellen of halve waarheden? Wees eerlijk met de mensen en zegt hoe het zit. We gaan er ons wel bij neerleggen. Als we een vraag stellen, antwoord dan met ja of neen en zwijg gewoon als je het niet weet of geef dat toe. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? De simpelste beslissingen, een ja of neen, en zelfs daar volgen leugens op die de mensen frustreren. En met de mensen bedoel ik niet enkel de motards, maar ook veel anderen. Besef je dat? Het wordt tijd dat er weer eens aan het volk gedacht wordt. Verklaar me maar labiel of zot of whatever, maar jullie weten dat ik gelijk heb en dat die 500.000 motards in België op vandaag meer begrip hebben voor mij dan voor jullie.” Debaere ’s filmpje werd ondertussen meer dan 1.800 keer gedeeld en dik 21.000 keer bekeken.



