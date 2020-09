Roeselaarse kinderen duiden favoriete speelplek aan met speelvlag CDR

30 september 2020

07u51 0 Roeselare Stad Roeselare lanceert op zaterdag 3 oktober de wedstrijd ‘Plant je speelvlag’. Kinderen en jongeren krijgen de kans een speelvlag te planten op een plekje waar ze graag komen en spelen. Bovendien maken ze hiermee kans op een speelse prijs.

“Het is belangrijk dat jongeren een plek hebben om te spelen”, duidt jeugschepen Dirk Lievens de wedstrijd. “We willen deze plekken, zowel privé als op het openbaar domein, in beeld brengen. Dit door het planten van een speelvlag. Zo markeren onze jongste stadsgenoten hun plek en maken ze dit voor iedereen zichtbaar. Aan de hand van deze wedstrijd willen we kinderen en jongeren prikkelen om na te denken over hun recht op spelen. Het is een manier om het spelen in Roeselare te versterken, het draagvlak voor spelen te vergroten en de inspanningen die de stad doet om kwalitatieve speelruimten aan te bieden te onderstrepen.”

De speelvlaggen worden verdeeld via de scholen en de jeugdbewegingen. Kinderen en jongeren die hun vlag planten en hiervan een foto of filmpje aan de stad bezorgen kunnen een leuke speelactiviteit winnen. “Kinderen en jongeren worden op die manier opgeroepen om visueel aan te tonen waar ze graag spelen”, zegt de schepen. “Daarnaast is het de bedoeling om samen met kinderen, jongeren, buurtbewoners een denkproces te starten over het spelen op die plek: hoe kan het spelen op die plek nog leuker worden en hoe kunnen ze creatief vorm geven aan die leuke speelplek.” Een diverse jury van kinderen, jongeren, jeugdraad en volwassenen zal beoordelen wie in de prijzen valt. De winnaars worden eind november bekend gemaakt en de prijzen worden uitgereikt vanaf de buitenspeeldag. Meer op https://jeugd.roeselare.be/plant-je-speelvlag.