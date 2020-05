Roeselaarse Kajakvaarders mogen opnieuw het water op: “Maximaal met drie en tijdens een op voorhand te reserveren tijdsblok” Charlotte Degezelle

04 mei 2020

13u35 4 Roeselare Na weken van inactiviteit door de coronacrisis, mogen de Roeselaarse Kajakvaarders (RKV) sinds maandag opnieuw op het water. Dit wel onder strenge voorwaarden. Zo mogen er maximaal drie kajakvaarders gelijktijdig op het water. Om dit te garanderen werkt de club met een reservatiesysteem. “De vraag bij onze leden om te kunnen varen is enorm groot”, aldus Hartwin Ghekiere, ondervoorzitter van RKV.

Tijdens de persconferentie volgend op de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april zei premier Sophie Wilmès klaar en duidelijk dat vanaf 4 mei kajakken opnieuw toegelaten is. Dat nieuws werd met gejuich onthaald bij de vijftien leden van de Roeselaarse Kajakvaarders. “Maar tegelijkertijd beseften we dat dit ook heel wat praktische uitdagingen met zich zou meebrengen”, vertelt Hartwin Ghekiere, ondervoorzitter van RKV. “We verwachtten ons aan tal van randvoorwaarden en hadden ook veel vragen. Gelukkig kregen we hier de hulp en de steun van Sport Vlaanderen en de Kajakfederatie. Zo konden we een plan van aanpak uitwerken.”

Reserveren

Rode draad doorheen dat plan zijn de gezondheid en de veiligheid van de leden en het bieden van kansen aan zo veel mogelijk leden om hun hobby te beoefenen. “Buitensporten zijn weer toegestaan samen met twee andere, maar steeds dezelfde personen. En dat was voor ons de grote uitdaging. Het kajakken moet gebeuren op een gezonde, veilige en verantwoorde manier en tegelijkertijd willen we onze leden niet teleurstellen. We kunnen niet toelaten dat er plots 20 man in onze loods present is en de social distancing er niet nageleefd wordt. Daarom hebben we een reservatiesysteem uitgewerkt. Online kan men een tijdsblok van twee uur reserveren. Per dag zijn er acht zo’n tijdsblokken. Vandaag merken we dat vooral de blokken ’s avonds heel populair zijn omdat die te combineren zijn met een job. Daarom hebben we bijvoorbeeld al aan de studenten gevraagd om overdag te reserveren. Daarnaast willen we op termijn mogelijk ook het aantal tijdsblokken uitbreiden. Donderdag is er alvast een eerste evaluatie gepland. Maar we starten liever rudimentair maar voorzichtig om te voorkomen dat we plots de klok moeten terugdraaien.”

B2-brevet

Ook niet iedereen kan nu gaan kajakken. “Min-18-jarigen mogen sowieso niet op eigen initiatief varen, wie ouder is dan 18 jaar moet daarentegen over een B2-brevet beschikken, wat betekent dat ze kennis hebben over veiligheid op het water en het vaarreglement, want wij zijn niet de enige dien op het Kanaal te vinden zijn, en zelfredzaam zijn. We vragen ook om steeds met twee of drie te gaan kajakken.”

Dat er opnieuw gevaren mag worden, betekent tot slot niet dat de clubwerking van RKV opnieuw actief is. “Het is en blijft verboden om trainingen en activiteiten te organiseren”, aldus Hartwin. “Maar we proberen die clubwerking en dat clubgevoel toch levendig te houden via de digitale weg. Zo maakten we online al workouts met huis-, tuin- en keukenspullen, lanceerden we enkele challenges waarbij één lid er zelfs in slaagde om een kajak op ware grootte te maken in papier en we startten ook met een groep op de sportapp Strava.”