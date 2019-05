Roeselaarse is Vlaams kampioen freestyle snowboarden Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

17u33 14 Roeselare Ellen Vanneste (27) mag zich Vlaams kampioen freestyle snowboarden noemen. Vanneste is lid van het Ice Mountain freestyle team in Komen en stond amper vijf jaar geleden voor het eerst op een snowboard. “Volgend jaar mik ik op het Belgisch kampioenschap”

De Roeselaarse management assistent zette het voorbije seizoen bijzonder sterke prestaties neer op de indoorpistes van Komen, Antwerpen en Peer, goed voor een gouden medaille en de titel van Vlaams kampioen freestyle bij de dames. Bij die wedstrijden dienen deelnemers telkens drie runs op de piste te maken waarbij ze zo veel mogelijk punten proberen te scoren met trucs en sprongen. Seppe Smits, zowat de bekendste snowboarder van ons land, beoefent dezelfde stijl.

Opmerkelijk genoeg begon Ellen pas vijf jaar geleden met snowboarden. “Ik had al vaker op ski’s gestaan, tot een vriend me uitnodigde om eens een snowboard te proberen. Ik was meteen verkocht en ben nooit meer teruggekeerd naar de ski’s”, vertelt ze. “Drie jaar geleden ben ik in Komen beginnen trainen en toen bleek dat ik er toch wel wat aanleg voor had. Echt ambitie om wedstrijden te winnen had ik toen niet, maar mee door de aanmoediging van mijn teamgenoten legde ik de lat steeds hoger.”

Turnervaring kwam van pas

“Ergens hielp het ook wel dat ik al een achtergrond in het turnen had, terwijl ik ook al heel lang skeeler”, gaat Ellen verder. “De bewegingen die je leert maken in het turnen komen ook van pas bij snowboarden. Vorig jaar ben ik dan voorzichtig beginnen meedoen met wedstrijden. Met het oog op het Vlaams kampioenschap trainde ik twee keer per week op de piste. En dat heeft geloond. Volgend jaar gaan we voor het Belgisch Kampioenschap.”

De snowboardsport in ons land is nog relatief klein, maar volgens Ellen komt daar stilaan verandering in. “Bij de dames is de concurrentie nog niet zo heel groot, maar de interesse groeit. Toen ik drie jaar geleden startte bij het freestyleteam in Komen waren we met vijf. Nu zijn we met al met twaalf, terwijl men ook op steeds jongere leeftijd begint met snowboarden. Al blijven we in België uiteraard aangewezen op onze indoorpistes. Ik ga weliswaar tweejaarlijks op skireis naar de bergen, maar een outdoor snowboardwedstrijd staat voorlopig nog steeds op mijn verlanglijstje.”