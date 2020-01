Exclusief voor abonnees Roeselaarse is uithangbord van Nürnberger Staatsballett: “Plots hing mijn gezicht overal in de straten” Sam Vanacker

04 januari 2020

16u22 4 Roeselare Ze is amper 21 jaar, maar nu al behoort de Roeselaarse Sofie Vervaecke tot de absolute top van de internationale balletwereld. Ze woont en werkt in Duitsland en haar hele leven staat in het teken van dansen. Sinds kort is ze te zien in een voorstelling die volledig rond haar is opgebouwd. “Ik ben twee keer per jaar thuis. Maar dit is het leven waarvoor ik heb gekozen.”

In tien jaar bouwde Sofie een carrière uit waar veel danseressen alleen maar van kunnen dromen. Ze startte op haar zesde met dansen in Roeselare en deed op haar elfde voor het eerst auditie in Antwerpen. Meteen werd haar talent erkend en ze ging op internaat bij de Koninklijke Balletschool. Op haar zestiende was ze de jongste danseres ooit in het Vlaamse Koninklijk Ballet. Daarna stond Sofie voor een keuze die de rest van haar leven zou bepalen. “Ik kreeg de kans een opleiding van twee jaar te gaan volgen aan de Academie Princesse Grace in Monaco. Dat hield in dat ik geen normaal leven zou leiden en geen diploma secundair onderwijs meer zou halen, maar alles op ballet zou moeten inzetten.”

