Roeselaarse horeca zet laatste puntjes op de i om coronaproof te heropenen: “Reservaties lopen vlot binnen” Charlotte Degezelle

06 juni 2020

15u41 42 Roeselare Het was dit weekend alle hens aan dek bij de Roeselaarse horeca. Met het oog op de heropening werden er à volonté frigo’s gevuld, tafels verschoven, terrassen gepoetst en ingericht,… Na drie maanden verplichte sluiting hebben de horecaondernemers bijzonder veel goesting om er opnieuw in te vliegen en ook de reservaties lopen vlot binnen. Wij gingen poolshoogte nemen bij de laatste voorbereidingen.

In KOERSkaffee aan het Polenplein was zaakvoerster Sharon Ramboer druk in de weer met het op volgens de regels zetten van haar zaak en bovenal met de drastische uitbreiding van haar terras. “Binnen heb ik nog plaats voor 42 in plaats van 68 mensen”, vertelt ze. “Maar gelukkig kan ik dat buiten compenseren. Ik kreeg vrij spel om de museumtuin in te palmen en heb dat dan ook gedaan. Het bestaande terras werd herleid van 54 naar 40 personen en wordt straks bediend vanaf de toog. Maar daarnaast investeerde ik in een caravannetje dat bij mooi weer als tweede bar dient en van waaruit we de 100 extra plaatsen die ik in de museumtuin creëer gaan bedienen. De extra plaatsen zijn een mix van tafeltjes, ligstoelen en ook de betonnen bank rond het KOERSkaffee krijgt straks kussentjes. Wie in de tuin plaatsneemt, zal trouwens de toiletten kunnen gebruiken die via buiten te bereiken zijn. De komende weken maken we ook nog werk van een zomerkalender met kleinschalige evenementen, van een familiebarbecue tot een optreden. Corona of niet, we gaan voor sfeer in veilige omstandigheden.”

Caravan

De caravan die Sharon aankocht, is een stevige investering in tijden van corona. “Maar wel eentje die al langer in m’n hoofd zit en waarmee ik op termijn ook aanwezig wil zijn op wielerwedstrijden en evenementen. Ik heb wel wat schrik voor de heropstart, maar kijk bovenal naar de toekomst”, aldus Sharon die KOERSkaffee dinsdag heropent.

Ook Dominik Daeninck en Sabine Wancour van Suurplas aan het Polenplein zetten tijdens het weekend de puntjes op de i van hun coronaproof restaurant. “Het wordt nog doorwerken”, geeft Dominik toe. “We willen het restaurant tot in de puntjes poetsen, er komen continu nog bestellingen binnen, we moeten stickers kleven die wijzen op de social distance, en ook de mise-en-place staat nog op de agenda. We hebben enorm veel zin om maandag te heropenen al vragen we ons wel af wat het zal worden. Ook het weer zal een belangrijke factor spelen want terrassen worden nu wel heel belangrijk. Binnen halveert het aantal plaatsjes ongeveer, maar buiten kan ik het aantal tafels wel op peil houden dankzij de uitbreiding van ons terras dat de stad mogelijk maakt. In januari plannen we trouwens een volledige make-over van de zaak. Hadden we geweten dat er een verplichte sluiting boven ons hoofd ging, dan hadden we die de voorbije maanden uitgevoerd. Maar het is wat het is, en we gaan er voor.”

In de Zuidstraat waren Lieven en Wouter Vandekerkhove voor de deur van eet- en biercafé ’t Walhalla aan de slag met borstel en tuinslang. Zij heropenen op zaterdag 13 juni. “En de reservaties lopen nu al vlot binnen”, vertelt Wouter. “Ik heb het koken trouwens zelf ook enorm gemist dus de tijd mag de komende week vliegen voor mij. Al hebben we wel nog wat werk voor de boeg. We zijn momenteel bezig met de grote kuis en straks moeten we ook nog enkele tafels verwijderen. We verliezen 32 zitplaatsen en ook aan de toog mag er niemand meer plaatsnemen. De barkrukken gaan we echter niet wegnemen maar afplakken. Anders wordt het hier zo leeg en ongezellig. Verder moeten onder meer de suggestieborden nog geschreven worden en verwachten we nog nieuwe kunst voor aan de muur.”

Langs de Diksmuidsesteenweg tot slot bereidden Gerdy Kimpe en Benedicte Lievens de heropening van Brasserie ’t Heerenhuys al een maand voor. De ongebruikte binnenkoer turnden ze eigenhandig om tot zomerbar om zo extra capaciteit te creëren. “Nog de bar afwerken en vullen, extra groen aanplanten, schors verspreiden en dat zal het zo ongeveer zijn”, zegt Gerdi. “Binnen staat alles al op veilige afstand van elkaar klaar dus het moet perfect lukken om donderdag te heropenen. De vooruitzichten zijn best goed. We hebben al heel wat reserveringen voor de eerste dagen en ondanks de crisis hebben we zelfs een extra fulltime kracht in dienst genomen. We geloven er in. Ja, de omzet zal in het begin niet meteen zijn wat het was, maar dat zal groeien.”