Roeselaarse handelaars tevreden over zomersolden Charlotte Degezelle

27 juli 2019

16u59 0 Roeselare Het laatste weekend van de zomersolden werd dan wel uitgeregend, toch waren er in het Roeselaarse stadscentrum nog vrij veel mensen op zoek naar dat ultieme koopje. De handelaars blikken alvast tevreden terug op de volledige soldenperiode, terwijl Unizo vooral vol lof is over de start ervan.

-50%, -70%, extra kortingen, derde afprijzing,… Wie door de Roeselaarse winkelstraten wandelt, kan er niet naast kijken. De zomersolden lopen op hun einde en de handelaars geven met plezier nog wat extra korting om ook de laatste stukken van hun zomercollectie nog de deur uit te krijgen. Dat lokte het voorbije weekend, ondanks het mindere weer en de verlofperiode, toch nog vrij veel kooplustigen naar het centrum. Emma Decaestecker troonde haar papa Cédric mee naar de Zara. “We vertrekken morgen (zondag nvdr.) op reis naar Turkije en ik ben last minute nog op zoek naar enkele leuke shortjes en een paar t-shirts Onze timing is perfect. Het zijn de allerlaatste koopjes aan kleine prijsjes dus ik mag de armen van papa volladen”, glundert Emma. “Ik vind nog volop mijn goesting dus mijn koffer zal straks wellicht veel te klein zijn.”

Terwijl de gesoldeerde items nog vlotjes over de toonbank gaan, evalueren de Roeselaarse handelaars de solden positief. “Het waren mijn allereerste solden dus het was even uitzoeken hoe ik het precies moest aanpakken”, zegt Sophie Decruy die in februari op De Munt Just Fie opende. “Maar ik ben echt tevreden met de verkoop. Ik heb niet heel veel meer over maar ik vermoed dat het hier ook gewoon leuk was om solden te doen. Net doordat Just Fie nog maar enkele maanden open is, was alle kledij van het voorbije seizoen.” Ook bij damesboetiek Pips Pillino horen we enkel lof. “Verspreid over heel de maand juli hebben we heel goed verkocht. We hebben niet bijster veel zomercollectie meer over. Twee derde van de winkel is zelfs al gevuld met wintercollectie”, zegt Kaat Verduyn. “Met de Batjes ervaarden we een enorme piek. Die waren dit jaar qua verkoop een heel groot succes. Maar daardoor heb je dan wel minder die rush op 1 juli, de officiële start van de solden.” Bij modezaak Caroline Biss spreekt men zelfs over betere solden dan vorig jaar. “Vanaf de Batjes hebben wij eigenlijk continu door zeer goed verkocht”, aldus Mia Top. “We hebben zeker niet meer zomerstukken over dan anders, meer zelfs: de cijfers zijn beter dan vorig jaar.”

Unizo Roeselare is op hun beurt maar deels tevreden. “Uit een rondvraag bij onze leden horen we dat het begin van de solden goed was, zelfs meer dan goed dankzij de Batjes”, vertelt Bernhard De Muynck, voorzitter van Unizo Roeselare. “Naar het einde toe begon het wel wat te slabakken. Wellicht door de extreme hitte. Maar dit weekend is het weer toch heel wat minder. Hopelijk gaan heel wat mensen de laatste dagen van juli toch nog op pad in de hoop dat laatste koopje te scoren.”