Roeselaarse gemeenteraad verliest jongste raadslid: Deniza Miftari (Groen) neemt ontslag CDR

13 januari 2020

10u48 2

De Roeselaarse gemeenteraad verliest haar jongste raadslid. Op de agenda van de volgende zitting, aanstaande maandag, staat het ontslag van Deniza Miftari (24). Deniza is één van de drie Groenraadsleden die sinds de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar op de oppositiebanken zitten. In oktober 2018 stond ze voor de eerste keer op de lijst en dit direct op de tweede plaats. Ze kreeg 708 stemmen achter haar naam. “Het was een moeilijke beslissing”, reageert Deniza. “Groen heeft me veel kansen gegeven en ik wou hen aanvankelijk niet in de steek laten. Hoewel ik stop als gemeenteraadslid blijf ik dan ook actief binnen de partij, zij het dan meer achter de schermen, en als voorzitter van Jong Groen Roeselare. Ik was vorig jaar enorm verrast toen ik verkozen werd en belandde in een vrij speciale wereld. Hoewel ik al wat ervaring had van in andere raden en engagementen blijkt de gemeenteraad niet echt m’n ding. Ik houd van constructief overleg, niet van harde woorden en het steeds profileren van je partij. Ik voelde dat ik minder energie terugkreeg, dan ik er in stopte. Ik ben blij en dankbaar dat ik in de gemeenteraad mocht zetel, maar wil in de toekomst focussen op m’n professionele activiteiten en me opnieuw meer inzetten voor vrijwilligerswerk.”

Deniza is niet het eerste Groen-raadslid dat tijdens de huidige legislatuur de gemeenteraad verlaat. Eerder kondigden ook voormalig schepen Filiep Bouckenooghe en Leen Sercu al hun afscheid aan. Zij werden opgevolgd door Bert Wouters en Steven Dewitte. Wie Deniza zal opvolgen, moet eind deze week duidelijk zijn.

Meer over Deniza Miftari

politiek