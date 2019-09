Roeselaarse familie vanaf woensdag te zien in Het Gezin op één: “We willen de buitenwereld tonen hoe het er echt aan toe gaat in een gezin met een kind met een beperking” Charlotte Degezelle

02 september 2019

18u51 5 Roeselare Vanaf woensdag 4 september geven zes gezinnen via het nieuwe seizoen van het één-programma Het Gezin een pure en ongefilterde inkijk in hun dagelijkse leven. Het enige West-Vlaamse gezin dat deelneemt is dat van Isabelle Vermandel (46) en Steven Vanhaeren (47) en hun vier kinderen. Via het kleine scherm laten zij heel Vlaanderen zien hoe ze onder meer toeleven naar de eerste deelname van zoon Baptiste (15) aan de Special Olympics. “Net daarom meldden we ons aan voor het programma. We willen de buitenwereld tonen hoe het er echt aan toe gaat in een gezin met een kind met een beperking”, aldus Isabelle en Steven.

Authentieke verhalen van echte gezinnen. Dat is waar het één-programma Het Gezin voor staat. Isabelle Vermandel en Steven Vanhaeren volgden het eerste seizoen op de voet. “Echt een mooi programma”, zegt het koppel. “Toen ze na de laatste aflevering een oproep lanceerden naar nieuwe gezinnen waar wel één en ander op stapel stond, meldden we ons aan. De eerste communie van onze jongste dochter Rachèle (7) zat er aan te komen en Baptiste (die geboren is met een mentale en motorische beperking nvdr.) zou voor het eerst deelnemen aan de Special Olympics. Vooral hij was de reden dat we ons inschreven. Je ziet op tv wel programma’s als ‘Down the road’, maar die tonen de realiteit niet. Wij willen, ook omdat we voelen dat we ons als ouder nog steeds zo vaak moeten verantwoorden, tonen hoe het er echt aan toe gaat in een gezin met een kind met een beperking. Ja, Baptiste is heel sociaal en heel lief maar soms ook heel moeilijk. Bovendien is hij niet ons enige kind, maar heeft hij drie zussen. Het is echt niet altijd zo evident om dat evenwicht te vinden en te bewaren.”

De opnames voor het programma vonden plaats tussen mei en augustus 2018 en nemen je mee in het leven van Isabelle, keukenhulp in Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie, en Steven, winkelbediende bij Claerhout Metaalwaren in Gits, Julie (20) die jeugd- en gehandicaptenzorg studeert, Louise (19) die schoolmoe is, Baptiste (15) die met zijn G-voetbalploeg voor het eerst naar de Special Olympics trekt en Rachèle (7) die ondanks haar leeftijd zeer goed voor haar broer zorgt. “Die camera’s in huis, dat was toch even wennen. De eerste weken let je op wat je zegt, wat je aantrekt maar na enkele weken loop je toch rond in je onderbroek”, lacht Steven. “Maar we zijn vooral heel tevreden over de samenwerking met de ploeg. We hadden heel goeie afspraken en de zaken waarvan we niet wilden dat ze zouden gebruikt worden, zijn ook niet gebruikt”, pikt Isabelle in. “Toch ben ik enigszins nerveus voor de uitzending. Wij zagen de beelden al op voorhand, maar ik heb toch wat schrik voor wat de mensen van ons zullen denken.” “Er zullen wellicht wel negatieve reacties zijn, maar die mag je je niet aantrekken”, gaat Steven verder. “Dit is het leven zoals het is.”

Het mooiste moment uit het programma is volgens het gezin Baptiste zijn deelname aan de Special Olympics. “Een prachtige ervaring, maar tegelijkertijd een rollercoaster aan emoties. Het was zijn eerste deelname en bovendien bleef hij daar ook overnachten terwijl hij anders elke nacht thuis slaapt. Dat was moeilijk, voor ons en voor hem. De ploeg zelf was op hun beurt ook enorm gecharmeerd door het leeftijdsverschil tussen de kinderen, toch 13 jaar tussen Rachèle en Louise, en hoe zij met elkaar omgaan.”

De eerste aflevering zal het gezin woensdag bekijken samen met hun familie, thuis voor de buis. “Zij weten al lang van onze deelname en zijn enorm nieuwsgierig. Maar anders hebben we ons televisiedebuut eigenlijk stil gehouden. De laatste dagen kregen we regelmatig sms’en van mensen die ons plots in de trailer op tv zagen opduiken. Het zal de komende dagen wellicht niet anders zijn.”

Het Gezin, een programma van Geronimo, is vanaf woensdag elke week om 20.40 uur te bekijken op Eén.