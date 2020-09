Roeselaarse ereschepen krijgt rijverbod voor snelheidsovertreding in eigen straat LSI

03 september 2020

13u56

Bron: LSI 2 Roeselare Huisarts en ereschepen Erik Lamsens (75) uit Roeselare is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een en een rijverbod van acht dagen voor een snelheidsovertreding... in zijn eigen straat.

Erik Lamsens runt al jaren zijn huisartsenpraktijk vanuit de Iepersestraat in Roeselare. Precies in die straat liet hij zich op 5 januari verrassen door een snelheidscontrole. Hij reed 89 kilometer per uur in de bebouwde kom. Een dure verstrooidheid die de huisarts en voormalige schepen van Roeselare acht dagen rijverbod en een boete van 320 euro opleverde.