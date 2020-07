Roeselaarse en Ardooise scholen krijgen voor 225.000 euro aan Vlaamse subsidies CDR

03 juli 2020

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 21,5 miljoen euro in 186 scholenbouwprojecten in Vlaanderen. “Corona heeft ons geleerd dat de capaciteit en de infrastructuur van onze Vlaamse scholen onmisbaar zijn om ons onderwijs vorm te geven”, zegt Weyts. “Nu leerlingen terug naar de klas kunnen, blijven we ook niet blind voor investeringen in de toekomst.”

Een deel van de koek gaat naar scholen in Roeselare en Ardooie. Het grootste bedrag, 100.347 euro, gaat naar vrije basisschool Lenteland in Roeselare, terwijl CVO Roeselare mag rekenen op een subsidie van 97.187 euro. De Spanjeschool in Roeselare krijgt 19.987 euro voor de verbouwingswerken en de Tasscheschool in Ardooie krijgt een subsidie van 8.788 euro voor kleinere herstellingswerken.