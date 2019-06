Roeselaarse dj Blvckprint mag optreden op Tomorrowland: “Een droom die werkelijkheid wordt” Charlotte Degezelle

13 juni 2019

14u11 0 Roeselare Na tien jaar knokken maakt Tom Vansteeland (26), beter bekend als dj Blvckprint, op zaterdag 20 juli zijn droom waar. Dan mag hij twee uur plaatjes draaien op de Ultra Modern Stage van Tomorrowland. Vansteeland hoopt dat zijn passage op het beste dancefestival ter wereld zal leiden tot nog meer boekingen in binnen- en buitenland, zodat hij binnenkort van zijn muziek kan leven.

Een contract bij Armada Music, het label van de Nederlandse top-dj Armin Van Buuren, zijn muziek in de Ultratop, de 79ste plaats in de dj-top 100 van de 2018 Red Bull Elektropedia Awards, David Guetta die zijn single draait,... Tom Vansteeland heeft als dj Blvckprint al heel wat bereikt sinds hij tien jaar geleden voor het eerst achter de draaitafel kroop. Nu zet hij opnieuw een grote stap met een optreden op Tomorrowland. “Een jarenlange droom die eindelijk werkelijkheid wordt”, glundert Tom. “Tomorrowland is het beste dancefestival ter wereld en de ultieme referentie voor dj’s. Ik probeer al jaren een plekje op de affiche te bemachtigen. Mails, telefoontjes, maar meestal raak je niet eens binnen om je voor te stellen. Deze keer klopte het plaatje en kon ik goeie referenties en eigen releases voorleggen. De organisatoren vroegen me een setje op te sturen en een week later was alles in kannen en kruiken. Wat een erkenning.”

Vol spanning

Tom weet zelf al sinds oktober dat hij op Tomorrowland mag draaien, maar tot afgelopen donderdag moest hij de lippen stijf op elkaar houden. “Niet evident, want ik ben echt enthousiast. Tot dan wisten alleen mijn ouders en mijn vriendin dat ik het beste van mezelf mag geven op Tomorrowland. Op zaterdag 20 juli sta ik op de Ultra Modern Stage, het podium op het water. Ik mag er twee uur plaatjes draaien. Het toont dat de organisatoren in me geloven, want ze hadden die tijdspanne gerust kunnen verdelen over twee dj’s. Ik leef vol spanning naar die dag toe, maar ik ga me niet tot in de puntjes voorbereiden. Ik trek naar Tomorrowland zoals ik naar eender welke set trek.”

Ik werk nu nog op de dienst-na-verkoop van Mediamarkt, maar ik wil op termijn mijn brood kunnen verdienen als Blvckprint Tom Vansteeland

Leven van muziek

Toch hangt er veel vanaf. “Op Tomorrowland mogen draaien, is een soort van keurmerk, zeker voor het buitenland. Ik word nu al vaker geboekt en trek de komende maanden naar onder andere Turkije, Egypte en Zwitserland, maar ik hoop dat Tomorrowland hier nog wat extra vaart in brengt. Ik wil ooit kunnen leven van mijn muziek. Ik ben acht uur per dag bezig met muziek, maar werk daarnaast ook nog op de dienst-na-verkoop van Mediamarkt. Sinds kort werk ik maar vier vijfde meer, maar ik wil op termijn mijn brood kunnen verdienen als Blvckprint.”

Wie geen kaartje heeft voor Tomorrowland, kan Tom deze zomer ook nog aan het werk zien in de nieuwe loungebar Karma in Ingelmunster, op 7 juli op het Blankenbergse festival Beachland, op Hype-o-Dream op 13 juli in Waregem, op Dance D-Vision op 3 augustus in Zottegem en op Dreambeats op 6 juli in Kortemark, waar Blvckprint de host is van de stage ‘Blvckprint & friends’.