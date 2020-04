Roeselaarse Dierenvrienden verplaatsen rommelmarkt door corona CDR

03 april 2020

De Roeselaarse Dierenvrienden namen de rommelmarkt over die tot nu toe georganiseerd werd door de Filoetjes op de parking van Hubo, Seats & sofa’s en Vanden Borre op de Brugsesteenweg en in de Rolariusweg, de Gitsestraat, de Spoelstraat, de Volmolenstraat en de Bobijnstraat. Maar onmiddellijk meteen tijdens de voorbereidingen van hun eerste editie worden ze geconfronteerd met de coronamaatregelen waardoor ze beslisten de rommelmarkt uit te stellen tot zondag 27 september. Wie zich reeds inschreef voor 12 april kan deze verplaatsen naar 27 september, maar als die datum niet haalbaar is dan storten De Roeselaarse Dierenvrienden het inschrijvingsgeld terug. Meer via info@deroeselaarsedierenvrienden.be.