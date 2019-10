Roeselaarse Dierenvrienden organiseren tweedehandsbeurs CDR

30 oktober 2019

08u07 5

De Roeselaarse Dierenvrienden organiseren op 11 november hun eerste tweedehands speelgoed- en kledingbeurs. De opbrengst gaat integraal naar hun eigen werking. “De inkomsten van onze evenementen worden integraal aangewend voor het welzijn van dieren”, vertelt Jean-Pierre Caulier. “We richten ons daarbij vooral op de basisbehoeften en de gezondheid van dieren. Dit doen we door onder andere bij te springen bij medisch noodzakelijke dierenartskosten die door het baasje of de opvang niet volledig betaald kunnen worden. De aankoop van medicatie is den tweede pijler waar we ons op inzetten. Als laatste helpen we ook verenigingen en particulieren die dieren in nood opvangen, door hen voeding en basismateriaal ter beschikking te stellen.” De tweedehandsbeurs vindt plaats in Zaal De Kiem langs de Sint-Hubrechtstraat en is te bezoeken tussen 11 en 17 uur. De inkom bedraagt één euro, kinderen jonger dan 12 jaar komen er gratis in. Wie zich wil inschrijven als standhouder kan zich aanmelden via 0474/18.70.13 of info@deroeselaarsedierenvrienden.be.