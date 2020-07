Roeselaarse designparasols bieden schaduw op terrassen in Knokke-Heist Charlotte Degezelle

02 juli 2020

08u19 0 Roeselare Umbrosa, de Roeselaarse fabrikant van designparasols, bepaalt het straatbeeld in Knokke-Heist. Het gemeentebestuur kocht Roeselaarse parasols aan om de terrasuitbreidingen uniform aan te kleden. De parasols worden verhuurd aan de horeca-uitbaters en Umbrosa biedt daarbij voor het eerst ook een servicepakket aan voor onderhoud en herstellingen.

Net als veel andere steden en gemeenten werkte ook Knokke-Heist een toeristisch-economisch herstelplan uit. In het kader daarvan mogen de terrassen van horecazaken tot 31 oktober uitgebreid worden. Het gemeentebestuur koppelde daar een aantal strikte voorwaarden aan, die een kwalitatief straatbeeld moeten garanderen. In de horecazone van het Maurice Lippensplein mogen bijvoorbeeld alleen witte designparasols worden geplaatst van het type Umbrosa, die door de gemeente werden gekocht en nu worden verhuurd.

100% Belgisch

Voor Umbrosa, gevestigd op de Beversesteenweg, is deze opdracht een opsteker. “We zijn erg blij dat Knokke-Heist voor onze designparasols heeft gekozen”, zegt zaakvoerder Christophe Haemers. “Tijdens de ontwikkeling van onze producten hechten we veel belang aan de kwaliteit en duurzaamheid van de materialen. De designs zijn innovatief en eerder luxueus. De twee modellen die het gemeentebestuur selecteerde, zijn tijdloos, vierkant en hebben een wit parasoldoek. Niet toevallig zijn deze modellen de populairste uit de Umbrosacollectie.”

De parasols zijn bovendien honderd procent Belgisch. “We werken geregeld samen met internationale designers, maar de productie gebeurt in België en in eigen beheer. Zo worden de parasoldoeken in ons Roeselaarse atelier manueel gesneden, genaaid en getest”, legt Haemers uit. “Alleen zo kunnen we de kwaliteit en een perfecte afwerking garanderen. We werken alleen met duurzaam aluminium, UV-bestendige materialen en kwalitatieve stoffen, die tegen een stootje kunnen en jarenlang meegaan.”

“Parasol-as-a-service”

Het Roeselaarse bedrijf, dat internationaal hoge toppen scheert en in het verleden onder andere al designparasols mocht leveren aan Nikki Beach in Marbella en vakantieresorts op de Malediven, in Thailand en Dubai, biedt in primeur ook een servicepakket aan. “We lanceren een vorm van ‘parasol-as-a-service’”, zegt Christophe Haemers met een glimlach. “Elk onderhoud of een eventuele herstelling is inbegrepen in de overeenkomst met het gemeentebestuur. Een horeca-uitbater die een probleem heeft, kan contact opnemen met onze technische dienst en wordt binnen de 48 uur geholpen. Indien nodig, vervangen we de parasol meteen.”

Umbrosa is niet het enige Roeselaarse bedrijf dat deze zomer van zich laat spreken aan de kust. Zo is evenementenbureau TWICE de drijvende kracht achter 50 tinten Heist en De Mol aan zee.