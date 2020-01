Roeselaarse Demi Lou schopt het tot finale De Nieuwe Lichting CDR

De negen finalisten van De Nieuwe Lichting 2020, een wedstrijd van Studio Brussel, zijn bekend. Onder hen ook Roeselaars talent: Demi Lou.

Uit 999 ingeschreven bands en artiesten koos de jury, bestaande uit Jan Paternoster (Black Box Revelation), Jeroen De Pessemier (The Subs), Black Mamba, Michael Ilegems (Focus Knack) en voorzitster Kirsten Lemaire, negen finalisten. Onder hen ook Demi Lou. Dat is de artiestennaam van Demi Eestermans (25) uit Roeselare. Demi is de dochter van CD&V-gemeenteraadslid Caroline Martens en heeft al vele muzikale watertjes doorzwommen. In 2007 won ze samen met haar zussen Tillia en Lori de VT4-wedstrijd ‘Supertalent van Vlaanderen’. Dat leverde een platencontract bij Sony op. Het trio liet van zich horen onder de groepsnaam About E. Later waagden de zussen ook allen hun kans in The Voice van Vlaanderen. Maar nu gooit Demi het over een andere boeg. Als Demi Lou brengt ze wat ze zelf omschrijft als glitter hiphop. Het nummer ‘Bad’ waarmee ze geselecteerd is, gaat over het omarmen van je vrouwelijke seksualiteit.

Vanaf 13 januari worden alle finalisten voorgesteld op Studio Brussel. Vanaf 23 januari kan iedereen vervolgens via de Studio Brussel-app en stubru.be stemmen op zijn drie favoriete bands. Op 30 januari maakt Studio Brussel live vanuit Trix in Antwerpen de drie winnaars bekend. De Nieuwe Lichting 2020 wint airplay op Studio Brussel en professionele begeleiding in Trix.