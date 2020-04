Roeselaarse band Collab brengt EP vervroegd uit: "Muziek als pijnstiller voor de lockdown” Valentijn Dumoulein

11 april 2020

15u31 0 Roeselare De Roeselaarse band Collab heeft met The Foundation zijn eerste EP (Extended Play – nvdr.) uit. De hiphopnummers zijn in het West-Vlaamse opgenomen en worden door de coronacrisis nu eerder op het publiek losgelaten.

De band bestaat uit Sam ‘Siga’ Vandendriessche, The Voice 2016-finaliste Robin Desmet, drummer Antoon Vancoillie en pianist Louis Dutry. Bij het voorbereidend werk voor de EP was die laatste er nog niet bij en zitten er ook bijdragen van keyboardspelers David Gits en Sam Devos en gitarist Kevin Tiku bij. De band vindt zijn oorsprong in Roeselare, waar ze nog steeds repeteren in de oude rijkswachtskazerne. “We houden allemaal van een uitdaging, daarom leken onze verschillende muzikale achtergronden ideaal om deze songs uit te werken”, aldus Siga. “Wegens de huidige situatie hebben we besloten na het releasen van onze eerste nummer ‘Skrivversdefinitie’ en de bijhorende videoclip om onze EP op alle online platformen uit te brengen, eens de clip 1.500 kijkers haalt. We willen muzikale ondersteuning bieden tijdens de lockdown. Er wordt nu massaal muziek gedeeld op sociale media. Het is alsof muziek als pijnstiller tegen de lockdown wordt gebruikt”.

The Foundation

Sinds de lockdown is het niet meer mogelijk om te repeteren, daarom besloot de groep er alles aan te doen om van de opgenomen nummers een EP uit te maken. ‘The Foundation EP’ bevat nummers die gemaakt zijn met de oorspronkelijke leden. “Vandaar The Foundation als naam”, zegt Sigta. “De EP bevat 6 nummers met actuele thema’s als kansarmoede, zelfreflectie, de hiphopcultuur, liefde,.. Collab reflecteert de eigen leefwereld en het leven zoals het is op hiphop-gebaseerde muziek. Alle songs werden geschreven door mij geschreven. Wij kunnen enkel mensen aanraden om binnen te blijven en te luisteren naar de nodige maatregelen. Op deze manier hopen we dat de komende festivalzomer en evenementen nog kunnen doorgaan”, besluit de band.

Je kan de band en zijn muziek hier volgen.

Hieronder kan je de eerste videoclip van Collab bekijken.