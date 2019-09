Roeselaarse babytheek in de maak CDR

24 september 2019

Sp.a en De Vernieuwers ijveren voor de opstart van een babytheek in Roeselare. “Een babytheek is een uitleensysteem voor babyspullen die men slechts korte tijd nodig heeft”, duidt gemeenteraadslid Gerdi Casier. “Het is een heel interessant gegeven voor gezinnen met een klein budget, voor mensen die voor radicaal minder spullen kiezen en voor gezinnen die op zoek zijn naar duurzame babyspullen. Een babytheek wordt georganiseerd op basis van lidmaatschap en donaties van wippertjes, matrasbeschermers, flessenwarmers, borstvoedingskussens,… Kan Roeselare dit overwegen?” Schepen Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers) laat weten dat het project al in de opstartfase zit. “Vorig jaar kregen we al de vraag om een babytheek op te starten”, zegt ze. “We hebben dit toen besproken met verschillende partners want de Stad kan dit niet alleen doen. Uiteindelijk is er een intentieverklaring afgesloten tussen het Huis van het Kind en het Netwerk Bewust Gebruiken en in het najaar werd ons plan goedgekeurd door Vlaanderen Circulair. Op vandaag worden de voorbereidingen voor de opstart getroffen. We bekijken vooral hoe groot het draagvlak is en hoeveel partners willen meestappen. Heel binnenkort valt de definitieve beslissing.”