Roeselaarse ‘100 dagen’ loopt uit de hand: 20 feestvierders lopen brandwonden op door bommetjes Charlotte Degezelle

17 januari 2020

09u42 17 Roeselare De Roeselaarse 100 dagen-viering is letterlijk uitgedraaid op een knalfeest. Donderdagavond liepen meer dan twintig laatstejaars brandwonden op door voetzoekers. De EHBO-post op het Polenplein draaide dan ook overuren. Veel feestneuzen hebben geen begrip voor de bommengooiers en de jeugddienst laat nu al weten dat het volgend jaar anders moet. Vrijdagochtend bleef alles wel rustig.

De spelregels voor de 100 dagen werden donderdagavond duidelijk met de voeten getreden. Het verbod op vetstiften, kleurpoeder, fluitjes en vooral bommetjes werd massaal genegeerd, met alle gevolgen van dien. Luc Van Eenoo en Lieven Stroobant van het Vlaamse Kruis hadden de handen vol tijdens de festiviteiten op het Polenplein. “Het leek hier wel oorlogsgebied”, vertellen ze.

“Er werd niet zomaar met bommetjes gegooid, maar met serieuze voetzoekers die wonden veroorzaken vergelijkbaar met die van echte munitie. We staan ondertussen al vijf jaar in voor de eerste hulp tijdens de 100 dagen, maar nooit eerder liep het zo uit de hand. We hebben 25 slachtoffers moeten verzorgen. Voor één slachtoffer moesten we de hulpdiensten oproepen omdat zijn maag dringend moest leeggepompt worden. Drie anderen hebben we zelf naar het ziekenhuis gebracht en de rest hebben we ter plaatse verzorgd. Eén jongere had snijwonden in het gezicht, alle andere verwondingen waren brand- of schaafwonden veroorzaakt door de bommetjes.”

Pijnlijk

Maxim Ketels van de Broederschool ondervond aan den lijve wat de bommetjes kunnen veroorzaken. Hij liep een schaafwonde op aan zijn onderarm. “Ik stond gewoon op het Polenplein toen iemand plots een bommetje gooide, dat mijn arm raakte. De wonde ziet eruit als een schampschot. Vrij pijnlijk, maar normaal zal die wel snel genezen”, zegt hij. “Ik ben onmiddellijk naar de EHBO geweest om me te laten oplappen en kon na een kwartiertje verder feesten. Ik probeer het me niet aan te trekken, maar eigenlijk kan dit niet. Dat verbod op bommetjes is er niet voor niets. Ik ben het bewijs dat die ronduit gevaarlijk kunnen zijn.”

Ook heel wat andere feestvierders hebben weinig begrip voor de jongelui die bommetjes gooien. “Gelukkig had ik oordoppen in anders had ik waarschijnlijk gehoorschade opgelopen nadat er gisterenavond (donderdag, nvdr) een voetzoeker ontplofte naast mijn oor”, foetert Lore Degryse van de Broederschool.

“We hebben weinig begrip voor het verbod op vetstiften en kleurpoeder. Die horen er gewoon bij en bovendien gebruiken we die alleen om onszelf te kleuren”, vult vriendin Ellen Constandt aan. “Voor de fluitjes vonden we zelf een alternatief met piepende kippen. Maar die bommetjes zijn ronduit irritant en gevaarlijk. Het is jammer dat enkelen het nodig vinden om stoer te doen en zo andere mensen verwonden. Bovendien zullen de regels volgend jaar daardoor waarschijnlijk nog strenger worden.”

Sensibiliseren

Rikki Jong van de jeugddienst beaamt dat het volgend jaar anders moet. “Het organiserend comité heeft dit jaar echt ingezet op sfeer en gezelligheid. Het is dan ook heel jammer dat we moeten constateren dat de jongeren de regels niet volgen. De fluitjes zijn er bijna uit en de vetstiften en het kleurpoeder gebruiken ze gelukkig alleen om elkaar toe te takelen. Maar de bommetjes waren er echt te veel aan. De EHBO zat op een bepaald moment overvol en we hebben zelfs door de micro moeten omroepen dat het gedaan moest zijn met die bommetjes omdat het feestje anders niet zou doorgaan. Jongeren beseffen duidelijk niet welke gevolgen die voetzoekers kunnen hebben en we zullen dan ook intensief moeten sensibiliseren.”

Ook de politie bevestigt dat het een bewogen nacht was. “We hebben veel meldingen gekregen en hebben ook zelf kunnen vaststellen dat veel laatstejaars bommetjes, Bengaals vuurwerk, fluitjes, kleurpoeder en vetstiften bij hadden”, reageert Carl Vyncke van politiezone Riho. “Volgende week worden alle vaststellingen overgedragen aan de stad, die dan zal beslissen of er GAS-boetes moeten uitgedeeld worden.”