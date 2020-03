Roeselaars webbureau ontwikkelt steunplatform voor horeca: “Breder draagvlak voor thuisleveringen en afhalingen” Charlotte Degezelle

13 maart 2020

17u15 120 Roeselare Het Roeselaarse webbureau Your Mind Our Work wil de horeca een hart onder de riem steken met de lancering van Het Roeselaarse webbureau Your Mind Our Work wil de horeca een hart onder de riem steken met de lancering van www.steundehoreca.be , dat horecazaken bundelt die op creatieve manieren toch maaltijden aanbieden ondanks de verplichte sluiting.

“Door de persoonlijke aanpak binnen ons digitaal bureau staan we dicht bij onze klanten en merken we snel wat er leeft binnen een bepaalde sector”, vertelt zaakvoerder Alexander Huyghebaert van Your Mind Our Work. “Na de aankondiging van de veiligheidsmaatregelen donderdagavond wilden we dan ook meteen de handen uit de mouwen steken en startten we met een brainstorm.”

Die resulteerde in het gratis platform www.steundehoreca.be. “Met dit initiatief willen we horecazaken die kunnen thuis leveren groeperen en steunen in deze woelige tijden. Met het platform willen we een breder en toch centraal draagvlak creëeren voor de consumenten. Wie zin heeft in een lekkere maaltijd kan via zijn postcode zoeken naar restaurants in de buurt en contact opnemen met een restaurant naar keuze om een bestelling te plaatsen.”

De eerste handelaars hebben zich alvast geregistreerd en het platform gaat live vanaf 14 maart. Handelaars die zich graag willen registreren, kunnen dit op www.steundehoreca.be/registreren.