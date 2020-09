Roeselaars volleybalicoon Maurits Angillis (83) overleden: “Volleybal zat in zijn genen” LSI/DBEW

10 september 2020

14u50

Bron: LSI/DBEW 1 Roeselare Op 83-jarige leeftijd is Maurits Angillis uit Roeselare overleden. Hij was in de Roeselaarse volleybalwereld een icoon.

Maurits was gehuwd met Elisabeth ‘Mimosa’ Claessens en was de vader van Veerle, Chris, Eddy en Dirk. Hij was tijdens zijn actieve loopbaan technisch leraar aan het VTI in Izegem. Broer Raymond was voorzitter van Boxing Club Roeselare maar Maurits maakte furore in het volleybalwereldje. In de jaren 50 en 60 bij Roularia, na de fusie bij Izegem. Hij bleef actief volleyballer tot z’n 41ste. Daarna bouwde hij nog een jarenlange trainersloopbaan op bij de dames van Roularia, Knack 2, Ruiselede, Torhout, Ooigem en Kuurne. Hij stopte ermee bij Rokavo in Rollegem-Kapelle en ging daarna supporteren voor zijn volleyballende zoons en kleinzoons. “Volleybal zat hem en ons echt in de genen”, aldus zoon Chris. Maurits was destijds ook actief als scheidsrechter en lid van de Raad van Bestuur West-Vlaams Volleybalverbond.

De uitvaartdienst vindt op woensdag 16 september in besloten kring plaats. Maurits een laatste groet brengen, kan in het funerarium Commeyne langs de Westlaan in Roeselare, elke dag tot en met maandag van 15 uur tot 18 uur. Er is ook een online rouwregister www.commeyne.be.