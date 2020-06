Roeselaars stadsnet verdwijnt, stadsbestuur vraagt extra middelen voor Vervoerregio Charlotte Degezelle

15u25 0 Roeselare Het Roeselaarse stadsnet verdwijnt vanaf december 2021. Dit door een te beperkt budget dat door Vlaanderen voorzien wordt voor de Vervoerregio Roeselare. Een aantal regionale buslijnen krijgen wel een upgrade. Dat blijkt uit het nieuwe openbaar vervoerplan voor de vervoerregio waar de Roeselaarse gemeenteraad zich maandagavond over buigt.

“Het beschikbare budget voor het nieuwe openbaar vervoerplan is voor de Vervoerregio Roeselare te beperkt om onder meer te kunnen voorzien in een ontsluitend stadsnet in Roeselare en in een avond(/nacht)bediening in Roeselare en de rest van de vervoerregio”, opent mobiliteitsschepen Griet Coppé. “Extra middelen en budget voor de vervoerregio Roeselare zijn dan ook noodzakelijk om een bijkomend en sterker aanbod aan openbaar vervoer te kunnen voorzien en de visie op openbaar vervoer op lange termijn vorm te geven. We hebben minister van mobiliteit Peeters gevraagd om ons extra te ondersteunen.”

Het plan dat op vandaag voorligt zet in eerste instantie in op sterke regionale verbindende buslijnen. Dit zorgt in de meeste gevallen voor een sterkere bediening op deze assen ten opzichte van het huidige netwerk en maakt de verbinding tussen verschillende attractiepolen rechtstreekser, korter en dus ‘sneller’. Zo zal er elk kwartier een bus tussen de site Schiervelde en het centrum en tussen AZ Delta en het centrum van Rumbeke. Er komen ook assen met een half uur frequentie in de Brugsesteenweg, de Hoogleedsesteenweg, de Iepersestraat, de Meensesteenweg, de Ardooisesteenweg, de Mandellaan en de Beversesteenweg en het plan omvat eveneens rechtstreekse verbindingen tussen het centrum/station en de kernen van Beveren, Rumbeke, Oekene, Beitem, Zilverberg en De Ruiter. Het stadsnet zoals we het op vandaag kennen zal echter vervallen. Hierdoor zullen een aantal locaties in de stad, waar het gebruik van de bus op vandaag vrij beperkt is, met het nieuwe net niet meer bediend zullen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Godelievewijk en het Nieuw Kerkhof. Op vraag van de stad wordt wel een ‘proefproject’ opgezet waarbij in eerste instantie op dinsdagvoormiddag een bus voorzien wordt die binnen de wijken enkele haltes zou aandoen om de mensen naar het centrum en de wekelijkse markt te brengen.