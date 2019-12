Roeselaars stadsmagazine steekt in het nieuw CDR

15u51 3 Roeselare Volgende week wordt de 25ste editie van het stadsmagazine #VANRSL bedeeld. Tegelijkertijd is dit de eerste editie van MAGAZINE #VANRSL 2.0. Het stadsmagazine zit namelijk in een nieuw jasje en werd donderdagmiddag al officieel voorgesteld in het stadhuis.

Grote nieuwigheid is dat het stadsmagazine voortaan niet langer seizoensgebonden is, maar tweemaandelijks, en dus zes keer per jaar, in alle Roeselaarse brievenbussen zal vallen. Daarnaast krijgt het magazine voortaan het gezelschap van een uitneembare UiT-kalender. Om je activiteiten daarin te laten opnemen, kun je je gegevens invullen op www.uitinvlaanderen.be. Tot slot kreeg ook de lay-out een make-over. Kun je niet wachten tot het magazine in jouw brievenbus steekt? Nu al krijg je op www.roeselare.be een voorsmaakje.