Roeselaars Minivoetbal zoekt scheidsrechters CDR

07 augustus 2019

07u23 6

Het Roeselaars Minivoetbal (RMV) is op zoek naar scheidsrechters om het team te versterken. De competitie 2019-2020 start met 110 ploegen: zeven reeksen van 13 ploegen en een vrijdagreeks van 19 ploegen. Er wordt gespeeld in de sporthallen van Ardooie, Beveren, Gits, Kerelsplein Roeselare, Onze Kinderen in Rumbeke, het Roeselaarse VTI, Expo Roeselare, Schiervelde Roeselare, Houthulst, Pittem en Staden. Het nieuwe seizoen wordt op maandag 2 september afgetrapt met de voorronde van de bekers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Alexander Hanssens, verantwoordelijke scheidsrechters. Dit via 0496/54.34.58 of alexanderhanssens@hotmail.com.