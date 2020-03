Roeselaars Minivoetbal zoekt dames voor opstart vrouwencompetitie CDR

Het Roeselaars Minivoetbal kreeg onlangs de vraag om voor het seizoen 2020-2021 ook te starten met een minivoetbalcompetitie voor dames. Ze willen dit graag ondersteunen en uitwerken. “Maar de vereiste is wel dat we kunnen starten mat een aantal ploegen zodat er we toch min of meer kunnen spreken van een competitie”, zegt voorzitter Geert Messiaen. “Iedereen die zich geroepen voelt of suggesties heeft hoe we dit kunnen realiseren kan contact opnemen via geert_messiaen@hotmail.com.” Meer via https://www.roeselaars-minivoetbal.be.