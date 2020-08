Roeselaars Minivoetbal start gloednieuwe damescompetitie met zeven ploegen: “Enige damescompetitie in West-Vlaanderen” CDR

14u18 0 Roeselare Het Roeselaars Minivoetbal (RMV) start voor het eerst in hun 49-jarige bestaan met een damescompetitie. In september komen zeven volwaardige ploegen aan de bak.

Al sinds 1972 organiseert het RMV een herencompetitie. Bij de start van het seizoen 2020-2021 pakken ze echter uit met een nieuwigheid: een damescompetitie. “Dit is een primeur in het Roeselaarse minivoetbal, maar blijkbaar is het ook de enige damescompetitie in West-Vlaanderen”, vertelt Geert Messiaen, voorzitter van het RMV dat goed is voor in totaal 110 ploegen en 20 scheidsrechters.”De voorbije jaren vielen talrijke mini- en zaalvoetbalcompetities voor dames weg in onze provincie , waardoor bepaaldeploegen over de Franse grens of in Oost-Vlaanderen moesten gaan spelen. In maart werden wij via onze website gecontacteerd door Tinne Vercarre , een fervent voetbalspeelster uit Kuurne. Zij vroeg ons of wij bereid waren om eventueel een damescompetitie op te zetten.”

Het bestuur van RMV toonde zich direct enthousiast en ging aan de slag. “We contacteerden de media, FROS Multisport Vlaanderen en onze sponsor Decathlon en al snel stroomden de inschrijvingen binnen”, weet Geert. “In nauw overleg tussen Tinne Vercarre en het bestuur konden we zeven volwaardige ploegen samenstellen. Het gaat om Mobiel kwestie, Team TH, Gits flames, Portie gemengd, Squadra Maradonna, Decathlon ladies en Algemene bouwwerken Bossuyt. Alle speelsters zijn minimum 14 jaar en elke ploeg bestaat uit minstens vijf speelsters en vier wissels. In de competitie zullen zij 21 matchen spelen. Er wordt straks gevoetbald in sporthallen in Roeselare, Rumbeke, Gits, Pittem, Houthulst, Ardooie, Staden en Beveren.”