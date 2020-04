Roeselaars merchandisebedrijf moet plots weer in actie schieten: “Gepersonaliseerde mondmaskers als marketingtool” LSI

18 april 2020

14u35

Bron: LSI 31 Roeselare Gepersonaliseerde mondmaskers voor bedrijven zijn plots ‘booming business’. Sinds op de persconferentie van de nationale veiligheidsraad deze week is aangeraden na de versoepeling van de coronamaatregelen mondmaskers te dragen, ontving het Roeselaarse bedrijf Merchandise Essentials op drie dagen tijd al bestellingen voor 150.000 exemplaren. Volgende week wachten aanvragen voor miljoenen exemplaren. “Door de mondmaskers te personaliseren in de huisstijl van het bedrijf komen ze vriendelijker en warmer over. En worden ze zelfs een nieuwe marketingtool”, aldus medezaakvoerder Niels Vandecasteele.

Merchandise Essentials uit Roeselare is gespecialiseerd in merchandise op kledij rond bedrijven. Het telt meer dan 4.000 klanten in meer dan 40 landen, waaronder flink wat gerenommeerde namen zoals Club Brugge, Novy, Google, Sony Music, Dimitri Vegas & Like Mike, Facebook, KV Kortrijk, Brussels Airlines, Kinepolis, Q Music, Kirsten Flipkens,…

Voor de coronacrisis lag de focus op kledij, petten, mutsen, sjaals, zonnebrillen,… “Maar door de crisis viel die merchandising volledig weg. Wij zijn al sinds 23 maart dicht”, aldus Niels. “Maar sinds het op de nationale veiligheidsraad klonk dat het gebruik van mondmaskers na de lockdown aangeraden zal worden, is het plots alle hens aan dek. Onze 21 medewerkers schoten abrupt en zonder voorbereiding opnieuw in gang, heel onverwacht.”

Oorzaak? De plotse en massale vraag van bedrijven naar gepersonaliseerde mondmaskers. “Dankzij onze grote ervaring bij textielproductie hebben we de nodige know-how en producten om onmiddellijk aan de slag te gaan”, aldus Niels. “Onder meer retailers, bedrijven en pretparken klopten al aan. Bel&Bo sprong bijvoorbeeld al heel snel op de kar. Zaterdagochtend verwerkte ik 70 tot 80 aanvragen. Mondmaskers zullen na de lockdown door bedrijven ter beschikking worden gesteld aan eigen personeelsleden, maar ook aan klanten of bezoekers.Ongelofelijk. Enkele jaren geleden opperde een personeelslid na een verblijf in Azië ooit eens om ook op mondmaskers in te zetten, maar dat idee lieten we toen al gauw varen. Wie had ooit gedacht dat we ook in België binnenkort massaal met mondmaskers zouden rondlopen? Ik denk dat mondmaskers het nieuwe normaal zullen worden en zelfs niet meer zullen verdwijnen wanneer de crisis voorbij is. De angst voor pandemieën zal nog lang nazinderen.”

Geen medische maskers

De mondmaskers die Merchandise Essentials in hun naaiateliers zullen ontwerpen en produceren zijn geen medische maskers. “Maar wel veilige exemplaren die aan de nodige kwaliteitsnormen voldoen”, aldus nog Niels. “Bescherming, veiligheid en functionaliteit staan voorop. We werken met Oeko Tex-gecertificeerde stoffen. Wasbaar, ecologisch en duurzaam. Daarnaast zorgen we via personalisatie voor mooie, leuke of originele maskers. Voor ons bedrijf is dit plots een onverwachte opsteker. Iedereen is opnieuw gemotiveerd, na een moeilijke maand. De angst maakte plaats voor een positieve sfeer.”