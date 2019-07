Roeselaars Kamerkoor concerteert met bevriend Brits koor CDR

05 juli 2019

Het Roeselaars Kamerkoor concerteerde al in november 2018 samen met St-Aidans Chamber Choir in het Britse Harrogate. Nu is het aan het Roeselaars Kamerkoor om de Britten in hun eigen stad te ontvangen en er ook samen te concerteren. Op woensdag 10 juli vindt dat vriendschapsconcert plaats in de Sint-Michielskerk. Vanaf 19.30 uur laten beide koren het beste van zichzelf horen onder leiding van Bart Naessens en Mark Pallant. Tickets kosten 10 euro. Wie jonger is dan 18 jaar of een vrijetijdspas heeft betaalt vier euro en kinderen jonger dan 12 zijn gratis welkom. Tickets kan je bestellen via info@roeselaarskamerkoor.be of 0474/28.79.96.