Roeselaars Filmjournaal 2019 gaat op 13 maart in première Charlotte Degezelle

04 maart 2020

13u07 0 Roeselare ARhus, Stadsarchief Roeselare en de werkgroep Filmjournaal programmeren de komende weken op verschillende locaties vertoningen van het Roeselaarse Filmjournaal 2019. De première vindt plaats op vrijdag 13 maart in ARhus.

Het Roeselaarse Filmjournaal is een verzameling van filmmateriaal over de stad Roeselare. De editie van 2019 toont onder andere beelden van de opening van TRAX, de herdenking van de bevrijding van Roeselare door het Poolse leger, de vijfde verjaardag van ARhus, het Sportgala en de actie ‘Een hart voor Willem’ ter ere van dokter Stockman. Traditioneel wordt bij de lancering van een nieuw filmjournaal ook tien jaar teruggeblikt in de tijd. Deze keer dus naar 2009, met onder andere het afscheid van de paters Redemptoristen, 75 jaar chiro, de opening van de spiraalbrug, 100 jaar Rodenbachstandbeeld en de huldiging van Cecilia Callebert.

De première van het Roeselaarse Filmjournaal vindt plaats op vrijdag 13 maart om 19.30 uur in ARhus. Schepen Dirk Lievens (CD&V) geeft er een inleiding en ARhus biedt iedereen een afsluitende drink aan. Inschrijven op www.arhus.be/kalender, op 051/69.18.00 of aan de infobalie in ARhus is noodzakelijk. Aansluitend gaat het Filmjournaal op tournee langs verschillende rusthuizen. De date zijn te vinden op www.arhus.be/kalender. Alle vertoningen zijn gratis.