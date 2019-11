Roeselaars filiaal Orchestra-Prémaman moet dicht CDR

27 november 2019

Het Roeselaarse filiaal is één van de 12 Belgische winkels van de noodlijdende Franse kinderkledingspecialist Orchestra-Prémaman die moet sluiten. Orchestra-Prémaman kreeg eerder bescherming tegen zijn schuldeisers en in september werd bekend gemaakt dat zeven winkels de deuren zouden moeten sluiten. Gisteren raakte bekend dat het uiteindelijk om 12 winkels gaat en vandaag laat het Roeselaarse filiaal, gevestigd langs de Brugsesteenweg, via sociale media weten dat zij één van de getroffen winkels zijn. “Met spijt in ons hart delen we u mee dat onze winkel binnenkort sluit. Vanaf vandaag start dan ook de uitverkoop”, klinkt het.