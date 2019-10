Roeselaars bedrijf AVR maakt slimme aardappelrooier Alexander Haezebrouck

25 oktober 2019

14u08 0 Roeselare Het Roeselaars landbouwmachinebedrijf AVR heeft een slimme aardappelrooier ontwikkeld. “Via sensoren en software kan een boer nu beter zien welke impact zijn machine heeft en die naargelang zelf aanpassen”, zegt Koen Uyttenhove van AVR.

“We zijn afgestapt van het idee om steeds grotere machines te bouwen, maar wel slimmere”, legt Koen Uyttenhove van AVR uit. “Daar ligt uiteindelijk de toekomst. “We passen nu voor het eerst bestaande software toe op een aardappelrooier. Via een applicatie worden de gegevens bijna live doorgespeeld. De boer kan daar ongelooflijk veel informatie uit halen. Zoals hoeveel zijn machine heeft verbruikt tijdens het rooien of van het ene veld naar het andere te rijden. De hardheid waarmee de machine rooit kan hij ook aanpassen. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Het is wereldwijd de eerste keer dat zo’n software zo uitgebreid wordt toegepast op aardappelrooiers. De nieuwe aardappelrooier heet de AVR Puma 4.0. AVR is wereldleider in aardappelrooiers, waarbij de AVR Puma de best verkochte is in zijn segment. De nieuwe Puma 4.0 wordt binnenkort voorgesteld op vakbeurs Agritechnica in Hannover, in Duitsland. Een machine kost ongeveer een half miljoen euro. AVR is een Roeselaars familiebedrijf met een geschiedenis van 175 jaar.