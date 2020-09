ROESARCHEO toont archeologische vondsten uit Roeselaarse bodem CDR

02 september 2020

08u57 5 Roeselare De Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen opent op zondag 13 september de deuren van ROESARCHEO in de toren van het stadhuis. De vereniging toont er bodemvondsten uit het Klein Seminarie en je kunt er terugblikken op de vondst van de mammoet enkele jaren geleden in Oekene.

Op de Open Monumentendag op zondag 13 september kun je bij ROESARCHEO ontdekken welke sporen het verleden naliet in de Roeselaarse bodem. “In eerste instantie tonen we uitzonderlijke vondsten van op de site van het Klein Seminarie”, vertelt Jozef Goderis. “Zo vonden we in 1986 onder de vloer van de vroegere bibliotheek in de Zuidstraat onder andere een gepolijste bijl uit de Nieuwe Steentijd, maar ook pijpen en talrijke ledervondsten. Bij de heraanleg van de speelplaats van de basisschool vonden we bijvoorbeeld een kiekenpootpijp afkomstig uit de Ardennen, een hoornpijp die in de 19de eeuw werd vervaardigd door Muylle à Roulers en een vergiet in groen aardewerk uit de 19e eeuw. Daarnaast bieden we de kans om nog eens terug te blikken op de tentoonstelling ‘Mammoet en dergelijke’ met vondsten uit de kleigroeve van Dumoulin-Bricks in Oekene. Daar vonden archeologen resten van een wolharige neushoorn, een wild paard, een steppebizon en een bruine beer.”

Door de coronacrisis is inschrijven voor een bezoekje noodzakelijk op 051/22.27.20. Er zijn toelichtingen in de toren van het stadhuis, bereikbaar via de Zuidstraat, om 14, 15, 16 en 17 uur. Telkens zijn er tien bezoekers met mondmasker welkom.