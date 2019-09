Roemeense winkeldievegges lopen tegen de lamp tijdens vierde bezoek aan Zara-filiaal Bart Boterman

16u16 0 Roeselare Twee Roemeense vrouwen van 26 en 42 jaar zijn door de onderzoeksrechter in Brugge aangehouden op verdenking van aanzienlijke winkeldiefstallen bij filialen van kledingwinkel Zara in Brugge, Oostende en Roeselare.

Volgens het parket zouden ze recent twee keer hebben toegeslagen in Brugge en een keer in Oostende. Tientallen stukken kleding werden uit de winkel gesmokkeld. Donderdagochtend liepen ze echter tegen de lamp bij een poging tot diefstal in het filiaal in Roeselare. Het personeel was verwittigd om uit te kijken naar de dievegges en kon hen betrappen. De politie arresteerde het duo dames ter plaatse.