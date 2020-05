Roelevard geeft Roeselaarse stationsbuurt tegen 2024 een nieuw uitzicht. Bouwpromotoren gaan voor volledig CO2-neutraal project: “Klimaatvriendelijk bouwen is een maatschappelijke verplichting” Charlotte Degezelle

29 mei 2020

08u00 0 Roeselare De realisatie van het stadsvernieuwingsproject Roelevard op de hoek van de Sint-Amandsstraat en de Stationsdreef schiet na de zomer uit de startblokken. Projectontwikkelaars Steenoven en ION trekken met het project, dat in 2024 afgewerkt moet zijn, de kaart van duurzaamheid en gaan voor een volledig CO2-neutraal project. Hoewel de eerste steen nog gelegd moet worden, kan Roelevard nu al op veel interesse rekenen.

De voorbije maanden verdwenen de speeltoestellen en zitbanken uit het pop-uppark op de vroegere forenzenparking aan het station. In de plaats komt stadsvernieuwingsproject Roelevard, goed voor 81 appartementen, 6.000 vierkante meter kantoren, 650 vierkante meter winkels, een ondergrondse parking voor 144 auto’s, 82 bergingen, 288 private fietsenstallingen en een publieke fietsenparking voor 60 fietsen. Volgens projectontwikkelaars Steenoven en ION heeft het project geen vertraging opgelopen door de coronacrisis en zullen de werken na de zomer starten.

Duurzaamheid

Roelevard zal niet alleen het aanzicht van de stationsbuurt drastisch wijzigen, het wordt volgens de ontwikkelaars ook het referentieproject als het gaat over duurzaam bouwen. Ze gaan dan ook voor een volledig CO2-neutraal project. “Klimaatvriendelijk bouwen is een maatschappelijke verplichting”, vindt zaakvoerder Bart Vanderdonckt van Steenoven. “Dat is mogelijk dankzij een bewuste materiaalkeuze en energieverbruik.”

We leggen negen groendaken aan, samen goed voor 3.800 vierkante meter kruiden, bloemen en planten en 59 bomen Bart Vanderdonckt, Steenoven

Roelevard wordt dan ook aangesloten op het warmtenet van afvalintercommunale Mirom, waardoor het project verwarmd zal worden met restwarmte van de afvalverbrandingsinstallatie en er geen fossiele brandstoffen worden verbruikt. “Dat duurzaamheid geen hol begrip is voor ons bewijzen we ook door het vele groen bij Roelevard”, gaat Vanderdonckt verder. “We leggen negen groendaken aan, samen goed voor 3.800 vierkante meter kruiden, bloemen en planten en 59 bomen. Het regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor het bewateren van de groendaken en de groenzones op het plein.”

Lux en Bronze

Het wereldvermaarde architectenteam Snøhetta/B2Ai tekende voor Roelevard twee gebouwen: Lux en Bronze. Lux klimt op van vier bouwlagen tot dertien in de 46 meter hoge toren die uitkijkt over het Stationsplein. Het telt 45 appartementen met een oppervlakte van 75 tot 135 vierkante meter, die dankzij grote terrassen en de groendaken aanvoelen als villa’s met tuin in de stad. Het grootste deel van de kantoren - 5.150 vierkante meter - bevindt zich ook in dit gebouw, net als 250 vierkante meter winkelruimte.

Bronze vormt de hoek van de Stationsdreef met de Spoorweglaan en varieert trapsgewijs van drie tot vijf bouwlagen. Dit gebouw telt 36 flats met een oppervlakte van 76 tot 123 vierkante meter, 850 vierkante meter kantoren, 500 vierkante meter winkels en beschikt over een publieke tribune met uitzicht op het Stationsplein. “Duurzaamheid betekent ook een minimum aan verplaatsingen”, legt zaakvoerder Davy Demuynck van ION uit. “Roelevard is een site waar je kunt wonen, werken en winkelen. Dat betekent minder tijdverlies, een hogere productiviteit en een betere leef- en werkkwaliteit. Het optimale gebruik van de ruimtes, de oriëntatie van de kantoren, de keuze voor hoogwaardige materialen en het natuurlijk daglicht resulteren in een tijdloos ontwerp en duurzaam werkcomfort.”

Het project is nog maar pas gelanceerd, maar kan alvast rekenen op heel wat interesse van kandidaat-kopers en potentiële huurders. Het project moet in 2023-2024 afgerond zijn.