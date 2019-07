Rodenbach stelt brouwerij open voor individuele bezoeken CDR

04 juli 2019

Brouwerij Rodenbach staat niet alleen op de kaart omwille van hun veelvuldig bekroonde bieren, de brouwerij langs de Spanjestraat is op zich ook een echte erfgoedparel die deels beschermd is als monument. Tijdens de zomer kan je de brouwerij individueel bezoeken. Voorheen kon dit sporadisch, maar in juli en augustus worden alle registers opengetrokken. Op 8, 9, 16, 17,23,24 en 31 juli kan je de brouwerij bezoeken om 14.30 uur. In 17 juli ben je er ook welkom om 18.30 en op 31 juli ook om 10 uur. In augustus zijn er ochtendlijke bezoeken om 10 uur op 6 en 21 augustus, ben je er om 14.30 uur welkom op 1, 7, 13, 21,27 en 29 augustus en zijn er ook twee avondlijke bezoeken: op 22 en 29 augustus om 18.30 uur. Inschrijven kan via mail aan nancy.verschaete@rodenbach.be of via 051/27.27.00. Deelnemen kost 10 euro per persoon. Je wordt een kwartier voor aanvang van het bezoek verwacht in het bezoekerscentrum langs de Spanjestraat 133.