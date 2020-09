Rodenbach en De Poes bekroond op Asia Beer Challenge CDR

01 september 2020

Brouwerij Rodenbach uit Roeselare en de Tieltse Brouwerij De Poes zijn beiden meermaals in de prijzen gevallen op de Asia Beer Challenge, een prestigieuze biercompetitie in Azië. De Roeselaarse brouwerij sleepte er maar liefst vier awards in de wacht. Ze werden beloond met dubbel goud voor Rodenbach Grand Cru, Rodenbach Alexander en Rodenbach Classic en zilver voor Rodenbach Fruitage. Brouwerij De Poes werd daarentegen twee keer bekroond. De Poes Blond kreeg zilver, De Poes Bruin brons.