Rodenbach Carnaval vanaf 2021 mogelijk op TRAX en altijd in derde weekend van maart: “We hebben een optie op de locatie, maar willen eerst nog overleggen met de carnavalsordes” Charlotte Degezelle

04 maart 2020

08u01 25 Roeselare Als het van het Rodenbach Carnavalcomité en stad Roeselare afhangt, wordt TRAX vanaf volgend jaar de uitvalsbasis van Rodenbach Carnaval. Bovendien willen ze het carnaval voortaan op een vaste datum, namelijk het derde weekend van maart, organiseren. Dit jaar, van 13 tot en met 15 maart, vieren de zotskappen dus mogelijk voor het laatst carnaval vanuit hun tent op de Grote Markt. Naast de stoet staan drie aanstellingen op het programma.

2021 zou wel eens het jaar van de grote verandering kunnen worden voor Rodenbach Carnaval. Zowel het Rodenbach Carnavalcomité als de stad denken aan een dubbele verhuis, zowel van locatie als op de kalender. “Vanaf volgend jaar willen we graag van de polyvalente zaal op TRAX de uitvalsbasis maken van het carnaval in plaats van de feesttent op de Grote Markt”, zegt ondervoorzitter Jan Parmentier van het Rodenbach Carnavalcomité. “De feesttent, de verwarming, het sanitair,... kost ons handenvol geld.”

“Daarnaast heeft TRAX in het verleden al bewezen een goeie locatie te zijn voor de opbouw van een stoet. Denk maar aan de Kerstparade”, pikt schepen van Feestelijkheden en voorzitter van het Carnavalcomité José Debels (CD&V) in. “We zullen het parcours dan wat moeten aanpassen en via de Sint-Amandsstraat het centrum in trekken, maar zo kunnen we op het einde van de stoet, wanneer de wagens aan het station passeren, een tribune installeren waar de groepen nog eens het beste van zichzelf kunnen geven.”

Vaste datum

Daarnaast willen beide partijen graag een vaste datum prikken voor het Rodenbach Carnaval, dat nu nog georganiseerd wordt het derde weekend na Aalst Carnaval. “We denken aan het derde weekend van maart”, gaat Parmentier verder. “We hebben al een optie genomen op TRAX tijdens het derde weekend van maart 2021, maar een definitieve beslissing hebben we nog niet genomen. We willen eerst samenzitten met de Roeselaarse carnavalsordes.”

Aanstellingen

Maar eerst wordt gefocust op het carnavalsweekend van dit jaar. Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 maart zijn de zotskappen baas in Roeselare. “We starten op vrijdag om 19.11 uur met twee aanstellingen. Eddy Packet wordt door RCV ’t Motje voorgedragen als Eddy I, Keizer van de Rodenbachstad”, weet Jan. Eddy was Roeselaars carnavalsprins in 1999, 2009 en 2019. Het is van 1989 geleden dat er in Roeselare nog eens een keizer wordt aangesteld. “Daarnaast wordt Steve ‘Gampie’ Van Gampelaere van OVD Caloriebommetjes aangesteld tot Prins Alexander XXXVI. Dezelfde avond zorgen De Heikneuters voor de ambiance in de tent en er is een afterparty in De Vagant.”

Op zaterdag gaat het feestgedruis verder met het gratis kindercarnaval van 14 tot 17 uur in de feesttent. “Om 20.11 uur wordt Nick Pycke van RCV ’t Motje, beter gekend als Nicje, aangesteld als zevende Regenboogprins van België”, gaat Jan verder. “Nicje droeg die titel al eens in 2018 en droomt nu al van een aanstelling tot keizer.” De avond wordt afgesloten met een afterparty in Son Vida en op zondag is het tijd voor het jaarlijkse hoogtepunt: de carnavalsstoet. “Die vertrekt om 14.11 uur aan ’t Fort en het parcours is ongewijzigd. We hopen op schitterend weer.” Op maandag 16 maart trekken de carnavalisten naar het stadhuis om de stadssleutel terug te geven aan de burgemeester. Meer info op www.rodenbachcarnavalroeselare.be.