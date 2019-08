Rodenbach Caractère Rouge op World Beer Awards uitgeroepen tot ‘World’s Best Sour & Wild Beer Fruit Lambic’ CDR

08 augustus 2019

14u06 10 Roeselare Brouwerij Rodenbach is opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de World Beer Awards (WBA) in Londen, algemeen erkend als een van de grootste professionele biercompetitie in Europa. De brouwerij uit de Spanjestraat kaapte vijf prijzen weg.

Rodenbach Caractère Rouge kreeg de hoogste onderscheiding en werd verkozen tot ‘World’s Best Sour & Wild Beer Fruit Lambic’. In 2016 werd het fruitbier op basis van Vlaams Rood Bruin bier, dat 24 maanden heeft gerijpt op eikenhouten foeders, door de WBA al uitgeroepen tot World’s Best Fruit Beer. Daar bovenop mag de Rodenbach Caractère Rouge zich samen met de Rodenbach Vintage ook ‘Country Winner’ noemen. Voor de Caractère Rouge is dit opnieuw in de categorie ‘Sour & Wild Beer Fruit Lambic’, terwijl de Vintage de topper was in de categorie ‘Sour & Wild Beer/Flander Red Ale’.

Als laatste beloonde de jury Rodenbach Fruitage en Rodenbach Grand Cru, respectievelijk in de categorieën ‘Sour & Wild Beer/Fruit Lambic’ en ‘Sour & Wild Beer/Flanders Red Ale’, met een gouden award.

Bij Brouwerij Rodenbach wordt enthousiast getoast op de mooie resultaten. ““Het is een prachtige erkenning voor het harde werk van ons brouwersteam. Fantastisch dat ook onze innovaties, zoals Rodenbach Fruitage, hoge scores in de wacht slepen. Maar de kers op de taart is uiteraard dat Rodenbach Caractère Rouge’ de titel ‘World’s Best’ mag voeren”, glundert brouwmeester Rudi Ghequire.