Rode terrasstoelen café gestolen

21 september 2019

13u29 0 Roeselare Op de hoek van de Ooststraat en het Stationsplein in Roeselare zijn vrijdagnacht drie rode terrasstoelen van Café de l’Europe gestolen. Voor uitbaatster Michelle Vanrobaeys is het niet voor het eerst dat ze met diefstal of vandalisme af te rekenen krijgt.

Zaterdagochtend merkte Michelle op dat drie terrasstoelen, met een waarde van zo’n 65 euro per stuk, verdwenen waren. Ze sprong ondertussen al op de fiets om de stad rond te rijden en op zoek te gaan, voorlopig zonder succes. “Opnieuw ben ik slachtoffer”, aldus Michelle, die het café al 5 jaar uitbaat. “De voorbije jaren sneuvelde al een tent door een mes op de kerstshopping, was er al voor 2000 euro schade toen iemand na Promnight zijn woede op het terras en de ramen koelde, bloembakken zijn al kapotgegooid,… Dat is best frustrerend.” Michelle hoopt dat haar rode terrasstoelen toch nog ergens opduiken of de dief berouw krijgt. Ze diende klacht in bij de politie en neemt maatregelen om de resterende stoelen en tafels voortaan vast te maken.