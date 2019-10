Rode Kruis viert Halloween met Nacht van het Bloed CDR

28 oktober 2019

Wist je dat één op vijf mensen geen bloed of plasma geeft uit angst of onzekerheid? Net daarom lanceert het Rode Kruis op Halloween hun eerste donordate. Want samen durf je meer. Bovendien blijft het gloednieuwe donorcentrum aan het Stationsplein op donderdagavond 31 oktober extra lang open tot 21.30 uur. Wie langskomt met z’n lief, vriend, familielid of kennis van wordt in de watten gelegd en het donorcentrum, en de attentie na de donatie, worden in een Halloweenkleedje gestopt. Om wachtrijen te vermijden, maak je best een afspraak via www.rodekruis.be/donordate.