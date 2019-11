Rode Kruis, AZ Delta, ARhus en Roeselare zetten levenswerk van dokter Willem Stockman verder: “We willen mensen leren reanimeren en hen de kans geven zich te registreren als orgaandonor” Charlotte Degezelle

18 november 2019

12u47 0 Roeselare Het Rode Kruis, AZ Delta, ARhus en Roeselare bundelen de krachten om het levenswerk van dokter Willem Stockman verder te zetten. Stockman overleed in mei onverwacht op 52-jarige leeftijd. Op 22 december organiseren de partners in ARhus ‘Een hart voor Willem: leer reanimeren’ waarbij ze zoveel mogelijk mensen willen leren reanimeren en hen de kans geven om zich te registreren als orgaandonor. “Het is fantastisch dat we papa’s werk zo toch een beetje kunnen verderzetten”, reageren dochters Zoë en Marie Stockman.

Het plotse overlijden van spoedarts Willem Stockman op 4 mei sloeg in als een bom. Hij was een gerespecteerde arts en een gedreven man met veel engagement die in 2018 bij de Roeselare Awards nog uitgeroepen werd tot Persoonlijkheid van het Jaar. “Het overlijden van dokter Stockman heeft veel mensen diep geraakt”, zegt Didier Castelyn van het Rode Kruis Roeselare. “Hij zit nog altijd in het hart van velen en zo groeide het idee dat we iets moesten doen.”

Basisreanimatie

Dokter Stockman had twee grote passies: orgaantransplantatie en basisreanimatie aanleren aan jongeren. “Hij spaarde tijd noch energie om naast zijn job nog allerlei projecten op te starten”, weet dokter Karl Dujardin van AZ Delta. “Zo vond hij het vreselijk dat de meeste mensen weinig kennis hebben over basisreanimatie en denken dat ze alles kunnen oplossen door overal AED-toestellen te hangen. Daarom leren we sinds 2013 zoveel mogelijk sportleerkrachten in Midden-West-Vlaanderen basisreanimatie aan. Zij kunnen hun kennis dan doorgeven aan hun leerlingen. We hebben de voorbije jaren zo vijftienduizend leerlingen bereikt. Daarnaast was het vroegere H.-Hartziekenhuis dankzij dokter Stockman gekend als top voor donororganen.”

Familie trots

Die twee zaken vormen de rode draad in ‘Een hart voor Willem: leer reanimeren’, dat op zondag 22 december op de eerste verdieping van ARhus wordt georganiseerd. Tussen 10 en 17 uur zullen, in groepjes van zes tot acht mensen, sessies reanimatietechnieken worden georganiseerd. Daarnaast zul je je ook kunnen registreren als orgaandonor. “Het werk, het ideaal, de visie van Willem wordt zo voortgezet. Wat hij deed, was ongelooflijk. In alle verdriet zijn we echt fier”, reageert dokter Antoon Stockman, vader van Willem.

Het was zijn missie, zijn doel dat zoveel mogelijk mensen leerden reanimeren en het is bijzonder dat we in zijn naam nog altijd veel mensen kunnen bereiken Dochter Zoë Stockman

“Vorig jaar kwam papa basisreanimatie aanleren aan de leiding van de chiro”, herinnert dochter Zoë zich. “Hij vond het belangrijk dat de leiders die kennis hadden. Ik was toen zo trots op hem. Het was zijn missie, zijn doel dat zoveel mogelijk mensen leerden reanimeren en het is bijzonder dat we in zijn naam nog altijd veel mensen kunnen bereiken.”

Giften aan Rode Kruis

Ook burgemeester Kris Declercq, die goed bevriend was met Willem, is opgetogen. “Ik heb een dubbel gevoel, want vandaag zou Willem 53 jaar geworden zijn. Maar hoe vreemd het ook klinkt, dit initiatief is een mooi verjaardagscadeau en heel typisch Willem. Hij was de man die in Roeselare geneeskunde dichtbij de mensen bracht en dankzij deze actie wordt zijn engagement verdergezet. Het toont dat je als mens echt een steen kunt verleggen.”

Willem Stockman was jaren actief bij het Rode Kruis Roeselare als bestuurslid, hoofdarts en lesgever. Bovendien had hij op provinciaal niveau ook een adviserende rol. Zijn familie verkoos naar aanleiding van zijn begrafenis giften aan het Rode Kruis boven bloemen of kransen. “Het heeft ons geraakt dat de familie toen aan ons heeft gedacht”, reageert Didier. “Alles samen hebben we zo tienduizend euro gekregen. In samenspraak met de familie werken we nu een plan uit voor deze giften. De nadruk zal liggen op initiatieven en opleidingen rond reanimatie, met extra aandacht voor jongeren.”

Meer info op www.rodekruis.be/roeselare.