Rode Kruis afdeling Roeselare bust stickers gratis, en vraagt om gift CDR

29 april 2020

07u47 0

Het Rode Kruis afdeling Roeselare organiseert dit jaar geen gewone stickerverkoop. Door de coronacrisis zal je de vrijwilligers de komende dagen dus niet zien opduiken aan de kruispunten her en der. Maar de stickers, met dit jaar de beeltenis van striphelden Suske en Wiske, zijn wel gedrukt en het Rode Kruis hoopt toch wat centen in te zamelen. Daarom besliste de Roeselaarse afdeling om stickers gratis te bussen bij de inwoners van Hooglede, Gits en Oekene. Dit tenzij er een sticker ‘geen reclame’ aan je brievenbus hangt. Bij de gratis sticker zit een brief met een vriendelijke vraag om een gift te doen. Woon je in Roeselare, Rumbeke of Beveren, of hangt er een sticker ‘geen reclame’ aan je brievenbus en wil je toch graag een sticker kopen en zo het Rode Kruis steunen ? Dan kan je er online eentje kopen via www.rodekruis.be/sticker2020. Meer info via info@roeselare.rodekruis.be.