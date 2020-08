Rioolaansluiting zorgt voor hinder in Onledegoedstraat CDR

08 augustus 2020

De Onledegoedstraat wordt vanaf dinsdag 11 augustus en tot en met donderdag 13 augustus ter hoogte van huisnummer 4 afgesloten wegens een rioolaansluiting. Tijdens de werken zal het plaatselijk verkeer toegelaten zijn tot aan de werf. Bewoners kunnen dus tot aan de woning rijden. Het doorgaand verkeer dient de omleiding te volgen via de Kristus Koningstraat, de Kouterweg en de Schoolstraat of de Wijnendalestraat en de Laagstraat in de andere rijrichting.