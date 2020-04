Rijtje schuiven voor bezoek aan recyclagepark CDR

07 april 2020

09u40 20

Het Rumbeekse recyclagepark opende dinsdagochtend om 9 uur opnieuw de deuren. Ondanks de oproep van afvalintercommunale Mirom en stad Roeselare om enkel langs te gaan indien strikt noodzakelijk, stond er nog voor de poort openzwaaide al een rij van zo’n 15 auto’s aan te schuiven. De politie tekende present om alles ordentelijk te laten verlopen en de parkwachters ontsmetten steeds alle aanmeld- en betaalkiosken. “Ik zat echt te wachten op de heropening”, vertelt Ivan Saelens die rond 8.45 uur de rij wachtenden vervoegde. “Ik heb in hoofdzaak tuinafval mee die al een drietal weken in m’n aanhangwagen ligt en al een geurtje afgeeft. Mijn bezoekje is dus wel noodzakelijk. Ondanks het aanschuiven, vind ik wel dat alles goed geregeld is om het aantal bezoekers te beperken. Je wordt gevraagd om maar langs de komen op de dag van de afvalophaling op je thuisadres. Ik houd me hier trouwens aan want dinsdag is traditioneel afvaldag waar ik woon. Ook is er een specifieke route naar het recyclagepark uitgetekend waardoor er geen chaos ontstaat aan de ingang.”

Alle spelregels over een bezoek aan het recyclagepark in tijden van corona vind je op https://www.mirom.be/nieuws/heropening-recyclageparken-dit-moet-je-weten.